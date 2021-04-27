Все, кто старается избавиться от лишних килограммов, замечали, что в вечернее время есть хочется сильнее. Это происходит из-за неправильного питания в течение дня.

Для того чтобы снижать вес, важно не переедать в вечернее время. Сколько можно есть во второй половине дня рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Многие желающие постройнеть замечают, что по вечерам аппетит разыгрывается сильнее. Если в течение дня удается придерживаться правил питания, то вечером бороться с желанием съесть все и сразу становится в разы сложнее,

– отметила Кален.

Почему вечером хочется есть

Если днем вы "нормально" не поели , вечером хочется наверстать упущенное – съесть побольше и повкуснее.

, вечером хочется наверстать упущенное – съесть побольше и повкуснее. В течение дня организм исчерпал запасы энергии и витаминов, поэтому вечером он дает сигнал с учетом новых планов расхода энергии на будущее.

Если правильно питаться в течение дня, вечером сильного голода не будет / Фото Pixabay

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Как бензин в автомобиле. Даже если мы израсходовали бензин в баке под ноль, мы не можем залить в него топливо и покрыть прошлые расходы… Мы заливаем бензин на будущее. Так же и с пищей. Когда возникает голод, организму нужно топливо на будущее,

– пояснила Елена Кален.

Старайтесь не переедать вечером, а есть только для утоления голода / Фото Pixabay

Она добавила, что не нужно пытаться "вернуть долг" и впихивать в себя побольше еды. Если проснулся аппетит, следует перекусить для утоления голода. В таком случае еда не навредит фигуре и вес обязательно начнет снижаться.