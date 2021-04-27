Чому ввечері прокидається апетит та що робити тим, хто худне
Всі, хто намагається позбутися від зайвих кілограмів, помічали, що у вечірній час їсти хочеться сильніше. Це відбувається через неправильне харчування протягом дня.
Джерело:Інстаграм Олени Кален
Для того щоб знижувати вагу, важливо не переїдати у вечірній час. Скільки можна їсти у другій половині дня розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Багато охочих стати стрункими помічають, що вечорами апетит розігрується сильніше. Якщо протягом дня вдається дотримуватися правил харчування, то ввечері боротися з бажанням з'їсти все і відразу стає значно складніше,
– зазначила Кален.
Чому ввечері хочеться їсти
- Якщо вдень ви "нормально" не поїли, ввечері хочеться надолужити згаяне – з'їсти більше й смачненького.
- Протягом дня організм вичерпав запаси енергії та вітамінів, тому ввечері він дає сигнал з урахуванням нових планів витрати енергії на майбутнє.
Якщо правильно харчуватися протягом дня, ввечері сильного голоду не буде / Фото Pixabay
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Як бензин в автомобілі. Навіть якщо ми витратили бензин у баку під нуль, ми не можемо залити в нього паливо й покрити минулі витрати... Ми заливаємо бензин на майбутнє. Так само й з їжею. Коли виникає голод, організму потрібне паливо на майбутнє,
– пояснила Олена Кален.
Намагайтеся не переїдати ввечері, а їсти лише для втамування голоду / Фото Pixabay
Вона додала, що не потрібно намагатися "повернути борг" і впихати в себе більше їжі. Якщо прокинувся апетит, слід перекусити для втамування голоду. В такому випадку їжа не зашкодить фігурі й вага обов'язково почне знижуватися.
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