Напередодні світлого свята Великодня багато хто замислюється про те, що приготувати до столу. Однак потрібно тримати себе в руках, щоб після тривалих вихідних не злякатися цифр на вагах.

Не дивлячись на вибір їжі, важливо не спокуситися на різноманітні смаколики. Як не переїсти на свята – розповіли в проєкті Wowbody slim, авторками якого є відомі фітнес-тренерки Аніта Луценко та Юлія Богдан. Цікаво Чим смачним побалувати себе при схудненні: неймовірний десерт Як не переїсти на свята: поради Режим. Не дивлячись на вихідні, пам'ятайте, що у вас повинен бути сніданок, обід та вечеря. Якщо ви будете голодувати до свята – шанси зірватися зростуть в десятки разів. Головне – не їжа. Завжди, а особливо на свята, відпочивайте активно, беріть участь в конкурсах та іграх. Це допоможе спалити зайві калорії. Святкове меню. Не забувайте, що в раціоні має бути багато овочів. Це можуть бути огірки, помідори, зелень та ін. На свята намагайтеся більше рухатися / Фото Pixabay Читайте Чому ввечері прокидається апетит та що робити тим, хто худне Паска. Звичайно ж, на Великдень не обійтися від шматочка смачної паски, адже це важлива традиція. Побалуйте себе паскою, але одним шматочком / Фото Pixabay Алкоголь – це калорії. Не дивлячись на свята, слід пам'ятати про те, що спиртні напої дуже калорійні. В крайньому разі – вибирайте сухе вино. Можна дозволити собі один келих. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Похудение с WOWBODYslim (@wowbodyslim)