6 самых популярных способов снизить вес: в чем их особенности
В мире миллионы людей мечтают избавиться от лишних килограммов. Тема востребованная, поэтому существует множество способов похудеть.
Источник:Инстаграм Алены Коготковой
Не все из них являются безопасными для здоровья в перспективе. Об особенностях шести самых популярных методов снижения веса рассказала диетолог Алена Коготкова.
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Способы снижения веса⠀
- Сбалансированное питание по метаболическому принципу. По словам Коготковой, многие люди, которые хотят похудеть, считают КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы). Однако важно, чтобы был баланс всех необходимых питательных веществ и улучшалось не только тело, но и здоровье. Диетолог уточнила, что таким образом можно снизить вес без стресса и голода на 4-6 килограммов за месяц.
- Большой дефицит, но при этом "гибкая диета". Алена Коготкова пояснила, что дефицит калорий – безпроигрышный вариант, который всегда работает. Она подчеркнула, что в подобной ситуации неизбежен срыв и повторный набор веса. Также портится кожа, ногти и здоровье в целом.
- Экспресс-диеты. Они работают за счет сильного дефицита. В результате портится обмен веществ, также может нарушаться менструальный цикл и появляться гипотериоз.
Красивое тело можно получить только при правильном подходе / Фото iz
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- Детоксы и чистки также могут избавить от лишнего веса, но уходят мышцы, вода, гликоген и содержимое кишечника.
- Интуитивное питание – по чувству голода. По словам диетолога, эта схема работает у здоровых людей, которым и худеть не нужно. Они едят по режиму и в соответствии с равновесной калорийностью.
- Фастинг (интервальное голодание), кето, безуглеводная диета и т.п. Алена Коготкова пояснила, что методы называют по-разному, но суть одна – дефицит калорий. Если переедать – вес будет расти.
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