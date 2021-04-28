В мире миллионы людей мечтают избавиться от лишних килограммов. Тема востребованная, поэтому существует множество способов похудеть.

Не все из них являются безопасными для здоровья в перспективе. Об особенностях шести самых популярных методов снижения веса рассказала диетолог Алена Коготкова.

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Способы снижения веса⠀

Сбалансированное питание по метаболическому принципу. По словам Коготковой, многие люди, которые хотят похудеть, считают КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы). Однако важно, чтобы был баланс всех необходимых питательных веществ и улучшалось не только тело, но и здоровье. Диетолог уточнила, что таким образом можно снизить вес без стресса и голода на 4-6 килограммов за месяц. Большой дефицит, но при этом "гибкая диета". Алена Коготкова пояснила, что дефицит калорий – безпроигрышный вариант, который всегда работает. Она подчеркнула, что в подобной ситуации неизбежен срыв и повторный набор веса. Также портится кожа, ногти и здоровье в целом. Экспресс-диеты. Они работают за счет сильного дефицита. В результате портится обмен веществ, также может нарушаться менструальный цикл и появляться гипотериоз.

Красивое тело можно получить только при правильном подходе / Фото iz

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