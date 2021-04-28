Для того чтобы иметь идеальную фигуру, нужно правильно подобрать упражнения. Они помогут сделать красивый плоский живот и тонкую талию.

Всего 3 упражнения позволят добиться отличного эффекта. Как их выполнять – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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3 эффективных упражнения для красивого пресса и тонкой талии

Планка

​Это упражнение рекомендуется выполнять в статичном положении. Для этого лягте на пол, согните руки в локтях, упритесь ими в пол и поднимитесь так, чтобы от головы до пяток тело было в прямой линии. Важно не выпячивать ягодицы и не прогибать поясницу. В таком положении оставайтесь как можно дольше.

Вакуум

​Это занятие позволит укрепить внутренние поперечные мышцы. Для этого необходимо встать прямо, сделать глубокий выдох и втянуть живот. Задержите дыхание на максимально длительное время и сделайте глубокий вдох. Выполните 3-4 подхода.

Вакуум – одно из самых эффективных упражнений / Фото pinterest

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Скручивания

По словам эксперта, следует выбирать классический вариант – он правильный с точки зрения техники.

Необходимо лечь на спину и согнуть ноги в коленях. Делаем выдох и плавно поднимаем верхнюю часть корпуса. Поясница и ягодицы должны быть плотно прижаты к полу. В таком положении нужно задержаться на 1-2 секунды, после чего можно вернуться в исходную позицию.

Помните о качестве исполнения упражнений и технике. Многие в погоне за быстрым результатом пренебрегают простыми правилами и вместо плоского живота получают проблемы со здоровьем. Также важно помнить: никакие тренировки не дадут эффекта, если постоянно переедать и не изменить своего отношения к еде,

– резюмировала Елена Кален.