Боль в коленях – проблема, с которой сталкиваются любители бега и других физических нагрузок. Причины могут быть разнообразными.

Для того чтобы избежать боли в коленях, нужно следить за некоторыми моментами. Подробнее рассказали в проекте Wowbody slim, авторами которого являются известные фитнес-тренеры Анита Луценко и Юлия Богдан.

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Боль в коленях: причины

Неправильная техника бега . Во время занятия нужно следить за положением корпуса, правильно опускать-поднимать ноги и сгибать руки.

. Во время занятия нужно следить за положением корпуса, правильно опускать-поднимать ноги и сгибать руки. Неудобная обувь. Фитнес-тренеры рекомендуют выбирать для бега обувь с толстой подошвой – она лучше амортизирует и не дает перегрузить колени.

Фитнес-тренеры рекомендуют выбирать для бега обувь с толстой подошвой – она лучше амортизирует и не дает перегрузить колени. Твердая поверхность . Для тренировок выбирайте грунтовую тропинку в парке или стадион со специальными дорожками. Учитывайте, что бетон, плитка и асфальт – не самые лучшие варианты покрытия для бега.

. Для тренировок выбирайте грунтовую тропинку в парке или стадион со специальными дорожками. Учитывайте, что бетон, плитка и асфальт – не самые лучшие варианты покрытия для бега. Лишний вес. Колени испытывают нагрузку даже при ходьбе. Во время бега она увеличивается в несколько раз.

Для бега нужно правильно подобрать место и обувь / Фото Pixabay

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Слишком высокая нагрузка. Если вы только начинаете бегать, выделите на это 15-20 минут. Нагрузку следует увеличивать постепенно – не более, чем на 10% за неделю.

Если вы только начинаете бегать, выделите на это 15-20 минут. Нагрузку следует увеличивать постепенно – не более, чем на 10% за неделю. Отсутствие разминки. Перед началом тренировки обязательно нужно разогреться. Внимание необходимо уделить всем суставам, особенно коленям.

Во время бега важно также следить за техникой / Фото Pixabay