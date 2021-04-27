Боль в коленях: почему она возникает и как уберечь ноги
Боль в коленях – проблема, с которой сталкиваются любители бега и других физических нагрузок. Причины могут быть разнообразными.
Источник:Инстаграм wowbody slim
Для того чтобы избежать боли в коленях, нужно следить за некоторыми моментами. Подробнее рассказали в проекте Wowbody slim, авторами которого являются известные фитнес-тренеры Анита Луценко и Юлия Богдан.
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Боль в коленях: причины
- Неправильная техника бега. Во время занятия нужно следить за положением корпуса, правильно опускать-поднимать ноги и сгибать руки.
- Неудобная обувь. Фитнес-тренеры рекомендуют выбирать для бега обувь с толстой подошвой – она лучше амортизирует и не дает перегрузить колени.
- Твердая поверхность. Для тренировок выбирайте грунтовую тропинку в парке или стадион со специальными дорожками. Учитывайте, что бетон, плитка и асфальт – не самые лучшие варианты покрытия для бега.
- Лишний вес. Колени испытывают нагрузку даже при ходьбе. Во время бега она увеличивается в несколько раз.
Для бега нужно правильно подобрать место и обувь / Фото Pixabay
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- Слишком высокая нагрузка. Если вы только начинаете бегать, выделите на это 15-20 минут. Нагрузку следует увеличивать постепенно – не более, чем на 10% за неделю.
- Отсутствие разминки. Перед началом тренировки обязательно нужно разогреться. Внимание необходимо уделить всем суставам, особенно коленям.
Во время бега важно также следить за техникой / Фото Pixabay
- Заболевания сустава. Если вы испытываете сильную и продолжительную боль – необходимо обратиться к врачу. Важно исключить серьезные проблемы и заболевания.
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