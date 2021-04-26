Все, кто хочет избавиться от лишнего веса, стараются сделать это максимально быстро. Однако этот подход не совсем правильный.

Самое важное – получить красивое тело после похудения. Для этого важен комплексный подход, который состоит из трех пунктов, рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Я хочу, чтобы вы не просто худели, а делали это красиво. Поясню, о чем я говорю. Когда я активно занималась степ-аэробикой, я была далека от фигуры своей мечты. Три часа кардионагрузки в неделю, но целлюлит все так же был со мной, ягодицы были плоскими, а живот торчал "колесом" вперед. Я называла себя "жирным прямоугольником", и такая фигура была у меня на протяжении многих лет,

– отметила Медушкина.

Она подчеркнула, что для красивого похудения важен комплексный подход. По словам фитнес-эксперта, он работает в любом случае:

если живот был с юного возраста;

если тип жироотложения изменился в 30-40 лет;

если живот появился после родов и не уходит, хотя лишнего веса не осталось.

Правильный подход к похудению позволит избавиться от лишнего / Фото sportlady

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Как похудеть и получить красивое тело

Сбалансированное питание и дефицит калорий. Этот способ поможет избавиться от лишнего жира. Упражнения на общее жиросжигание. В первую очередь речь идет о силовых тренировках – они помогут выстроить красивые пропорции. Тренировки на проблемную зону. Фитнес-эксперт уточнила, что речь идет о мышцах кора. Если их укрепить – живот станет более плоским.

Подойдите к проблеме со всех сторон, и тело ответит вам с благодарностью. Вы не просто уберете живот – вы получите красивое и здоровое тело с рельефом и без обвисшей кожи,

– резюмировала Екатерина Медушкина.