Свисающая кожа на руках – одна из распространенных проблем как женщин, так и мужчин. Для того чтобы от нее избавиться, необходимо правильно подобрать упражнения.

Специальный комплекс следует выполнять регулярно. Какие упражнения в него должны входить – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Как тренировать руки, чтобы не стесняться оголять плечи, гордо носить майки и безрукавки. Главное – нагружать мышцы нужно регулярно. Конечно, не 7 дней в неделю проводить в спортзале в обнимку с гантелями. Достаточно 2-3 тренировок с отягощением,

– отметила Боржемская.

Она уточнила, что в остальные дни руки также должны получать определенную нагрузку. Например, это может быть серия отжиманий, ежедневная планка, поиграть с ребенком в мяч.

Какой комплекс для рук выполнять

Ставим ноги на ширину плеч. Берем утяжелитель от 1 до 3 килограммов (в зависимости от уровня физической подготовки). Поднимаем утяжелитель до уровня подбородка, сгибая руки в локтях. Ноги ставим на ширину плеч. Поднимаем утяжелитель до уровня подбородка, не сгибая локти. Не меняя позицию ног, вытянуть руки с утяжелителем перед собой. Делать круговые движения утяжелителем, работая только кистями. Руки должны находиться в вытянутом положении, а мышцы должны быть напряжены,

– добавила фитнес-тренер.

Она уточнила, что вес 3 килограмма будет оптимальным, если вы не планируете наращивать мышечную массу.

Планка – одно из популярных упражнений, которое поможет быть в форме / Фото yes-fitness

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Какие еще упражнения добавить

Динамическая планка

Становимся в планку, медленно переносим вес тела на левую ногу и, подкрутив корпус, вытягиваем вверх правую руку. В такой позе задерживаемся на 10–30 секунд, затем повторяем все то же самое на другую сторону.

Подтягивания

​Девушки могут начинать тренировки с одного подтягивания, постепенно улучшая свой результат. По словам Марины Боржемской, прорабатывать разные мышцы можно просто меняя ширину хвата или поворот ладоней. Также подтягивания можно делать в наклоне.