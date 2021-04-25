Звисаюча шкіра на руках – одна з поширених проблем як жінок, так і чоловіків. Для того щоб від неї позбутися, необхідно правильно підібрати вправи.

Спеціальний комплекс слід виконувати регулярно. Які вправи до нього повинні входити – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Як тренувати руки, щоб не соромитися оголяти плечі, гордо носити майки та безрукавки. Головне – навантажувати м'язи потрібно регулярно. Звичайно, не 7 днів на тиждень проводити в спортзалі, обійнявшись з гантелями. Достатньо 2-3 тренувань з обтяженням,

– зазначила Боржемська.

Вона уточнила, що в інші дні руки також повинні отримувати певне навантаження. Наприклад, це може бути серія віджимань, щоденна планка, пограти з дитиною в м'яч.

Який комплекс для рук виконувати

Ставимо ноги на ширину плечей. Беремо обважнювач від 1 до 3 кілограмів (в залежності від рівня фізичної підготовки). Підіймаємо обважнювач до рівня підборіддя, згинаючи руки в ліктях. Ноги ставимо на ширину плечей. Підіймаємо обважнювач до рівня підборіддя, не згинаючи лікті. Не змінюючи позицію ніг, витягнути руки з обважнювачами перед собою. Робити кругові рухи обважнювачем, працюючи тільки кистями. Руки повинні знаходитися у витягнутому положенні, а м'язи мають бути напружені,

– додала фітнес-тренерка.

Вона уточнила, що вага 3 кілограми буде оптимальною, якщо ви не плануєте нарощувати м'язову масу.

Планка – одна з популярних вправ, що допоможе бути в формі / Фото yes-fitness

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Які ще вправи додати

Динамічна планка

Стаємо в планку, повільно переносимо вагу тіла на ліву ногу і, підкрутивши корпус, витягуємо вгору праву руку. У такій позі затримуємося на 10-30 секунд, потім повторюємо все те ж саме на інший бік.

Підтягування

Дівчата можуть починати тренування з одного підтягування, поступово покращуючи свій результат. За словами Марини Боржемської, опрацювати різні м'язи можна просто змінюючи ширину хвата або поворот долонь. Також підтягування можна робити в нахилі.