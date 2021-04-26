Важливі лише 3 пункти: як схуднути, щоб тіло стало красивим
Всі, хто хоче позбутися зайвої ваги, намагаються зробити це максимально швидко. Однак цей підхід не зовсім правильний.
Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Найважливіше – отримати гарне тіло після схуднення. Для цього важливий комплексний підхід, який складається з трьох пунктів, розповіла фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Я хочу, щоб ви не просто худнули, а робили це красиво. Поясню, про що я говорю. Коли я активно займалася степ-аеробікою, я була далека від фігури своєї мрії. Три години кардіонавантажень на тиждень, але целюліт все так же був зі мною, сідниці були плоскими, а живіт стирчав "колесом" вперед. Я називала себе "жирним прямокутником", і така фігура була у мене протягом багатьох років,
– зазначила Медушкіна.
Вона підкреслила, що для красивого схуднення важливий комплексний підхід. За словами фітнес-експертки, він працює в будь-якому випадку:
- якщо живіт був з юного віку;
- якщо тип жировідкладення змінився в 30-40 років;
- якщо живіт з'явився після пологів і не зникає, хоча зайвої ваги не залишилося.
Правильний підхід до схуднення дозволить позбавитися від зайвого / Фото sportlady
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Як схуднути й отримати гарне тіло
- Збалансоване харчування та дефіцит калорій. Цей спосіб допоможе позбутися від зайвого жиру.
- Вправи на загальне жироспалювання. У першу чергу йдеться про силові тренування – вони допоможуть збудувати гарні пропорції.
- Тренування на проблемну зону. Фітнес-експертка уточнила, що мова йде про м'язи кора. Якщо їх зміцнити – живіт стане більш плоским.
Підійдіть до проблеми з усіх боків, і тіло відповість вам із вдячністю. Ви не просто приберете живіт – ви отримаєте гарне й здорове тіло з рельєфом і без обвислої шкіри,
– резюмувала Катерина Медушкіна.
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