Всі, хто хоче позбутися зайвої ваги, намагаються зробити це максимально швидко. Однак цей підхід не зовсім правильний.

Найважливіше – отримати гарне тіло після схуднення. Для цього важливий комплексний підхід, який складається з трьох пунктів, розповіла фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Я хочу, щоб ви не просто худнули, а робили це красиво. Поясню, про що я говорю. Коли я активно займалася степ-аеробікою, я була далека від фігури своєї мрії. Три години кардіонавантажень на тиждень, але целюліт все так же був зі мною, сідниці були плоскими, а живіт стирчав "колесом" вперед. Я називала себе "жирним прямокутником", і така фігура була у мене протягом багатьох років,

– зазначила Медушкіна.

Вона підкреслила, що для красивого схуднення важливий комплексний підхід. За словами фітнес-експертки, він працює в будь-якому випадку:

якщо живіт був з юного віку;

якщо тип жировідкладення змінився в 30-40 років;

якщо живіт з'явився після пологів і не зникає, хоча зайвої ваги не залишилося.

Правильний підхід до схуднення дозволить позбавитися від зайвого / Фото sportlady

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Як схуднути й отримати гарне тіло

Збалансоване харчування та дефіцит калорій. Цей спосіб допоможе позбутися від зайвого жиру. Вправи на загальне жироспалювання. У першу чергу йдеться про силові тренування – вони допоможуть збудувати гарні пропорції. Тренування на проблемну зону. Фітнес-експертка уточнила, що мова йде про м'язи кора. Якщо їх зміцнити – живіт стане більш плоским.

Підійдіть до проблеми з усіх боків, і тіло відповість вам із вдячністю. Ви не просто приберете живіт – ви отримаєте гарне й здорове тіло з рельєфом і без обвислої шкіри,

– резюмувала Катерина Медушкіна.