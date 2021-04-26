О гибридных тренировках слышал каждый, кто занимается спортом. Этот вариант подходит только для продвинутых атлетов.

Такую тренировку можно выполнять и в домашних условиях. Серию гибридных упражнений показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.

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Гибридное упражнение – это комбинация нескольких движений в одном повторении. Такой метод тренировки не подходит новичкам. Тренировка только для продвинутых атлетов, так как это целое испытание для вашего организма,

– отметила Кононова.

Польза гибридной тренировки

Прорабатывает больше мышечных групп в одном упражнении.

Позволяет выполнить больше упражнений за более короткое время.

Увеличивает энергетические затраты.

Гибридная тренировка не подойдет новичкам / Фото sportivepeople

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Какие упражнения делать

Внимание! Все упражнения выполняются в 3 круга.

Трастер – 15 повторений. Становая тяга + тяга в наклоне – по 15 выпадов на ногу. Шаг в планку + отжимания – 10 повторений. Медведь + 4 касания – 10 повторений. Модификационный велосипед – 15 повторений.

Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео: