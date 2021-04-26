Испытание для организма: что дает гибридная тренировка
О гибридных тренировках слышал каждый, кто занимается спортом. Этот вариант подходит только для продвинутых атлетов.
Источник:Инстаграм Екатерины Кононовой
Такую тренировку можно выполнять и в домашних условиях. Серию гибридных упражнений показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.
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Гибридное упражнение – это комбинация нескольких движений в одном повторении. Такой метод тренировки не подходит новичкам. Тренировка только для продвинутых атлетов, так как это целое испытание для вашего организма,
– отметила Кононова.
Польза гибридной тренировки
- Прорабатывает больше мышечных групп в одном упражнении.
- Позволяет выполнить больше упражнений за более короткое время.
- Увеличивает энергетические затраты.
Гибридная тренировка не подойдет новичкам / Фото sportivepeople
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Какие упражнения делать
- Трастер – 15 повторений.
- Становая тяга + тяга в наклоне – по 15 выпадов на ногу.
- Шаг в планку + отжимания – 10 повторений.
- Медведь + 4 касания – 10 повторений.
- Модификационный велосипед – 15 повторений.
Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео:
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