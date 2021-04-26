Випробування для організму: що дає гібридне тренування
Про гібридні тренування чув кожен, хто займається спортом. Цей варіант підходить тільки для просунутих атлетів.
Джерело:Інстаграм Катерини Кононової
Таке тренування можна виконувати й у домашніх умовах. Серію гібридних вправ показала майстриня спорту України з бодибілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.
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Гібридна вправа – це комбінація кількох рухів в одному повторенні. Такий метод тренування не підходить новачкам. Тренування лише для просунутих атлетів, оскільки це ціле випробування для вашого організму,
– зазначила Кононова.
Користь гібридного тренування
- Опрацьовує більше м'язових груп в одній вправі.
- Дозволяє виконати більше вправ за менший проміжок часу.
- Збільшує енергетичні витрати.
Гібридне тренування не підійде новачкам / Фото sportivepeople
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Які вправи робити
- Трастер – 15 повторень.
- Станова тяга + тяга в нахилі – по 15 випадів на ногу.
- Крок в планку + віджимання – 10 повторень.
- Ведмідь + 4 торкання – 10 повторень.
- Модифікаційний велосипед – 15 повторень.
Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео:
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