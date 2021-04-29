В преддверии праздника Пасхи и длительных выходных многие начинают планировать меню. Хочется приготовить что-то простое и в то же время необычное.

Одним из таких блюд являются фаршированные грибы. Как их приготовить рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Продолжаю серию вкусных и полезных рецептов к праздничному пасхальному столу. Знаю, как многие из вас любят грибочки. Подготовили для вас очень простой и доступный рецепт фаршированных грибов,

– отметила Боржемская.

Вкусные фаршированные грибы

Ингредиенты:

Консервированные ананасы – 3-4 кольца.

Сыр – 150 грамм.

Шампиньоны – 15-20 штук (крупных).

Лук – 1 штука.

Готовая куриная грудка – ½ штуки.

Сливки – 3-4 столовых ложки.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Растительное масло.

Вкусные грибы станут отличным блюдом к празднику / Фото Pixabay

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Как готовить: