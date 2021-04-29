Чем удивить гостей в праздники: пошаговый рецепт вкусного, но простого блюда
В преддверии праздника Пасхи и длительных выходных многие начинают планировать меню. Хочется приготовить что-то простое и в то же время необычное.
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
Одним из таких блюд являются фаршированные грибы. Как их приготовить рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Продолжаю серию вкусных и полезных рецептов к праздничному пасхальному столу. Знаю, как многие из вас любят грибочки. Подготовили для вас очень простой и доступный рецепт фаршированных грибов,
– отметила Боржемская.
Вкусные фаршированные грибы
Ингредиенты:
- Консервированные ананасы – 3-4 кольца.
- Сыр – 150 грамм.
- Шампиньоны – 15-20 штук (крупных).
- Лук – 1 штука.
- Готовая куриная грудка – ½ штуки.
- Сливки – 3-4 столовых ложки.
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
- Растительное масло.
Вкусные грибы станут отличным блюдом к празднику / Фото Pixabay
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Как готовить:
- Ананасы, лук и грудку мелко нарезаем.
- Лук обжариваем до золотистого цвета.
- Грибы промываем, удаляем ножки и часть мякоти. Мякоть измельчаем блендером.
- На сковороде смешиваем готовый лук, грудку, ананасы и измельченную грибную мякоть.
- Добавляем соль и перец по вкусу. Тушим несколько минут, добавляем сливки и перемешиваем.
- Шляпки грибов фаршируем фаршем и посыпаем тертым сыром.
- Выкладываем грибы в форму, слегка смазанную растительным маслом.
- Ставим блюдо в разогретую духовку и готовим 10-15 минут при температуре 180°С.
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