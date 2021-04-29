Как есть шашлыки без вреда для фигуры: эти советы позволят пикникам не сказаться на талии
На диете вы или нет, а шашлыки пропускать не стоит. Тем более, что мясо худеющим не запрещено. Но чтобы ваши старания сжечь килограммы не прошли даром, нутрициолог Надежда Пахирко рассказала о пищевом поведение на пикнике.
Источник:инстаграм Надежды Пахирко
Сезон шашлыков неуклонно приближается. Так, нутрициолог Надежда Пахирко поделилась советами, которые помогут тем, кто на диете, не свести на нет все старания похудеть. Читайте и узнайте, как есть мясо без вреда для фигуры.
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Как приготовить полезный шашлык
- Выберите мясо. Подходят курица, индейка, говядина или телятина. Старайтесь выбирать кусочки без жировой прослойки.
- Рыбу можно любых сортов. Очень вкусно получается, если приготовить в фольге на решетке.
- Приготовьте маринад. Для правильного маринада подходят: кефир, соевый соус, уксус, минералка. Добавляйте много зелени и лука.
Готовьте шашлык из диетического мяса / Фото pixabay
Пищевое поведение на пикнике
- Заранее позаботьтесь о том, чтобы на столе были здоровые закуски. Купите свежие овощи, зелень, цельнозерновой хлеб.
- Позаботьтесь о правильном соусе. Купленные соусы увеличивают калорийность вдвое. Взбейте свежие томаты в блендере, добавьте соль, чеснок, перец. Вкусно и быстро.
- Следуйте привычному рациону в этот день. Пейте воду, ешьте каждые 3 часа.
- Гости продолжают есть, даже когда наелись. А вы помните, что вашему организму это не понравится. Остановитесь или ешьте овощи.
- Не забывайте о воде. Возьмите с собой. Вода дает ощущение наполненности желудка и лишний кусок в горло не пойдет.
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