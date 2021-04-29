На диете вы или нет, а шашлыки пропускать не стоит. Тем более, что мясо худеющим не запрещено. Но чтобы ваши старания сжечь килограммы не прошли даром, нутрициолог Надежда Пахирко рассказала о пищевом поведение на пикнике.

Сезон шашлыков неуклонно приближается. Так, нутрициолог Надежда Пахирко поделилась советами, которые помогут тем, кто на диете, не свести на нет все старания похудеть. Читайте и узнайте, как есть мясо без вреда для фигуры.

И еще Для любителей остренького: диетолог рассказала о пользе красного перца и пряных блюд

Как приготовить полезный шашлык

Выберите мясо . Подходят курица, индейка, говядина или телятина. Старайтесь выбирать кусочки без жировой прослойки.

. Подходят курица, индейка, говядина или телятина. Старайтесь выбирать кусочки без жировой прослойки. Рыбу можно любых сортов. Очень вкусно получается, если приготовить в фольге на решетке.

Очень вкусно получается, если приготовить в фольге на решетке. Приготовьте маринад. Для правильного маринада подходят: кефир, соевый соус, уксус, минералка. Добавляйте много зелени и лука.



Готовьте шашлык из диетического мяса / Фото pixabay

Пищевое поведение на пикнике

Заранее позаботьтесь о том, чтобы на столе были здоровые закуски . Купите свежие овощи, зелень, цельнозерновой хлеб.

том, чтобы на столе были . Купите свежие овощи, зелень, цельнозерновой хлеб. Позаботьтесь о правильном соусе . Купленные соусы увеличивают калорийность вдвое. Взбейте свежие томаты в блендере, добавьте соль, чеснок, перец. Вкусно и быстро.

. Купленные соусы увеличивают калорийность вдвое. Взбейте свежие томаты в блендере, добавьте соль, чеснок, перец. Вкусно и быстро. Следуйте привычному рациону в этот день. Пейте воду, ешьте каждые 3 часа.

в этот день. Пейте воду, ешьте каждые 3 часа. Гости продолжают есть, даже когда наелись. А вы помните, что вашему организму это не понравится. Остановитесь или ешьте овощи.

Не забывайте о воде. Возьмите с собой. Вода дает ощущение наполненности желудка и лишний кусок в горло не пойдет.

Читайте также Чем вкусным побаловать себя при похудении: невероятный десерт

Следуйте этим простым советам и сезон шашлыков не отразится на талии!