Достаточно долгое время считалось, что острая пища негативно влияет на состояние организма и желудка, в частности. Однако, современные исследования доказывают совершенно обратное. Если вы любите пикантные блюда, тогда эта информация специально для вас!

Как пишет диетолог Ольга Безуглая, острый красный перец уникальный через сверхвысокое содержание витамина С, а его остроту определяет уровень содержания вещества капсаицина. Именно оно и улучшает кровообращение и даже изменяет состав нашей кишечной флоры в лучшую сторону.

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Кроме этого, доказано, что добавление красного перца до завтрака с высоким содержанием углеводов значительно уменьшило желание поесть и чувство голода перед обедом, а также снизило потребление белков и жиров в обеденное время – а это значит, что капсаицин способствует контролю аппетита.

Плоды перца обладают антибактериальным и противовирусным действием – способны подавлять жизнедеятельность до 75% вредных бактерий, повышают иммунитет и сопротивляемость организма,

– добавила напоследок Ольга Безуглая.

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