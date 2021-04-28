Многие считают, что с помощью жвачки можно не только освежить дыхание или предотвратить появление кариеса, но и сбросить несколько килограммов. Разобраться в этом вопросе пользователям помогла нутрициолог Надежда Пахирко.

Как пишет Пахирко, жвачка действительно хоть и не значительно, но снижает аппетит. Такой вывод сделали после нескольких экспериментов. Те, кто жевал жевательную резинку между приемами пищи, съедали на 36 – 40 килокалорий меньше, чем те, кто не жевал.

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Но что такое 40 килокалорий? Это яблочко или стакан тертой моркови. В них полезных веществ точно больше, чем в жвачке. Жвачка – это резина и сахар. Сахара или его заменителей в ней до 80%. Может потому аппетит и снижается? Съешьте что-либо из сладостей перед обедом – эффект будет такой же,

– уверяет нутрициолог.

Жвачка может заменить прием пищи?

По словам эксперта, теоретически можно попробовать обмануть желудок, жуя резинку. Но такой прием если и поможет, то точно ненадолго. Обмануть организм не удастся, ведь энергии и необходимых питательных веществ он не получит.

А вот боль в животе, повышенное желчеотделение, тошнота от жевания на голодный желудок обеспечены. Ведь при жевании без пищи желудочный сок, желчь, ферменты вырабатываются вхолостую, а это угроза болезней желудочно-кишечного тракта,

– предостерегает Пахирко.

Жевательная резинка сжигает калории?

Жвачка точно не отменит те калории, которые вы съели за обедом. А именно жевания – не такой уж энергозатратный и жиросжигающий вид активности, добавляет Надежда.

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Освежить дыхание и успокоить нервы жвачка может помочь, а вот снизить вес, к сожалению, помогут только сбалансированное питание и активности,

– подытожила женщина.