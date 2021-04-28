Багато хто вважає, що за допомогою жуйки можна не тільки освіжити подих чи запобігти появі карієсу, але й скинути кілька кілограмів. Розібратися у цьому питанні користувачам допомогла нутриціологиня Надія Пахірко.

Як пише Пахірко, жуйка справді хоч і не значно, але знижує апетит. Такий висновок зробили після декількох експериментів. Ті, хто жував жувальну гумку між прийомами їжі, з'їдали на 36 – 40 кілокалорій менше, ніж ті, хто не жував.

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Але що таке 40 кілокалорій? Це яблучко або стакан тертої моркви. У них корисних речовин точно більше, ніж в жуйці. Жуйка – це гума і цукор. Цукру або його замінників у ній до 80%. Може тому апетит знижується? З'їжте будь-що з солодощів перед обідом – ефект буде такий самий,

– запевняє нутриціологиня.

Жуйка може замінити прийом їжі?

За словами експерта, теоретично можна спробувати обдурити шлунок, жуючи гумку. Але такий прийом якщо і допоможе, то точно ненадовго. Обманути організм не вдасться, адже енергії і необхідних поживних речовин він не отримає.

А ось біль в животі, підвищене жовчовиділення, нудота від жування на голодний шлунок забезпечені. Адже при жуванні без їжі шлунковий сік, жовч, ферменти виробляються вхолосту, а це загроза хвороб шлунково-кишкового тракту,

– застерігає Пахірко.

Жувальна гумка спалює калорії?

Жуйка точно не скасує ті калорії, які ви з'їли за обідом. А саме жування – не такий вже енерговитратний і жироспалюючий вид активності, додає Надія.

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Освіжити дихання і заспокоїти нерви жуйка може допомогти, а ось знизити вагу, на жаль, допоможуть тільки збалансоване харчування і активності,

– підсумувала жінка.