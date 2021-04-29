Напередодні свята Великодня та тривалих вихідних багато хто починає планувати меню. Хочеться приготувати щось просте і водночас незвичайне.

Однією з таких страв є фаршировані гриби. Як їх приготувати розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Продовжую серію смачних і корисних рецептів до святкового великоднього столу. Знаю, як багато хто з вас любить грибочки. Підготували для вас дуже простий та доступний рецепт фаршированих грибів,

– зазначила Боржемська.

Смачні фаршировані гриби

Інгредієнти:

Консервовані ананаси – 3-4 кільця.

Сир – 150 грамів.

Печериці – 15-20 штук (великих).

Цибуля – 1 штука.

Готова куряча грудка – ½ штуки.

Вершки – 3-4 столові ложки.

Сіль – за смаком.

Перець – за смаком.

Рослинна олія.

Смачні гриби стануть відмінною стравою до свята / Фото Pixabay

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Як готувати: