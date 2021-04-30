Необов'язково витрачати багато часу на приготування їжі вранці. Ідеями смачних та швидких сніданків поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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1. Омлет із зеленню

Інгредієнти:

  • Яйця – 6 штук.
  • Кріп – 1 пучок.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Кінза – 1 пучок.
  • Зелена цибуля – за смаком.
  • Тархун – за смаком.
  • Сіль – за смаком.
  • Рослинна олія.
  • Мацоні (йогурт чи кисле молоко) – для подачі.

Як готувати:

  • Зелень дрібно рубаємо, кладемо в миску.
  • Додаємо яйця, змішуємо й солимо.
  • Суміш виливаємо на сковороду та накриваємо кришкою.

Подається такий омлет з мацоні, йогуртом чи кислим молоком, як соус. У соус можна додати роздавлений часник, якщо ви не додали його в омлет разом із зеленню,
– пояснила Марина Боржемська.

На приготування омлету з зеленню не знадобиться багато часу / Фото pinterest

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2. Сирники з зеленню

Інгредієнти:

  • Сир – 400 грамів.
  • Борошно – 1 столова ложка.
  • Яйце – 1 штука.
  • Кінза – 1 пучок.
  • Сіль – за смаком.
  • Волоські горіхи.

Для соусу:

  • Сметана 20% – 100 грамів.
  • Шпинат – 1 пучок.
  • Черемша – 1 пучок.
  • Оливкова олія – 2 столові ложки.
  • Лимонний сік – 1 столова ложка.
  • Сіль – за смаком.

Як готувати:

Для соусу подрібнюємо блендером черемшу й шпинат, додаємо сіль, лимонний сік, сметану та масло. Розмішуємо суміш до однорідності. Для сирників змішуємо сир з яйцем, борошном, дрібно нарізаним листям кінзи та сіллю. Сирники смажимо на сковороді. Подавати, присипавши рубаними волоськими горіхами.

Смачні сирники з зеленню дадуть заряд бадьорості на довгий час / Фото gastronom

3. Овочеве рагу

Інгредієнти:

  • Кабачок – 1 штука.
  • Морква – 1 штука.
  • Помідори – 3 штуки.
  • Зелений перець – 1 штука.
  • Картопля – 4 штуки.
  • Часник – 2 зубчики.
  • Рослинна олія – 50 грамів.
  • Сіль – за смаком.
  • Чорний мелений перець – за смаком.

Як готувати:

Цибулю і моркву натираємо на середній тертці та смажимо. Картоплю чистимо, нарізаємо великими кубиками  додаємо до моркви й цибулі. Перець ріжемо смужками й разом із кабачками додаємо на сковороду. Тушкуємо все близько 15 хвилин, додаємо часточки помідорів і роздавлений часник. Тушкуємо на сковороді ще 15 хвилин.

Смачне овочеве рагу – корисний сніданок для всієї родини​ / Фото 24 канал

 