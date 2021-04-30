Однако существуют ошибки в образе жизни, которые замедляют метаболизм и могут спровоцировать набор веса. Какие именно – рассказала нутрициолог Ольга Усенко.

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6 ошибок, которые замедляют метаболизм

1. Слишком мало калорий

Если вы будете потреблять очень мало калорий, это может вызвать серьезное снижение метаболизма. Следует помнить, что для похудения дефицит калорий должен составлять до 20%.

2. Недостаток белка в рационе

Белок дает сытость в течение дня и помогает держать на уровне термический эффект пищи – это повышение метаболизма после переваривания пищи. Термический эффект белка намного выше, чем у углеводов или жиров. Исследования показывают, что употребление белка временно увеличивает метаболизм примерно на 20–30% по сравнению с 5–10% для углеводов и 3% или менее для жиров,

– пояснила нутрициолог.

3. Малоподвижный образ жизни

Если вы мало двигаетесь, ежедневная трата калорий уменьшается.

Не забывайте о физической активности / Фото Pixabay

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4. Сон

Качественный сон является залогом здоровья.

Пятинедельное исследование показало, что длительное ограничение сна в сочетании с нарушением циркадного ритма снижает скорость метаболизма в состоянии покоя в среднем на 8%,

– уточнила Ольга Усенко.

5. Сладкие напитки

Употребление напитков, в составе которых содержится фруктоза, может снизить скорость метаболизма и привести к накоплению жира в области живота и вокруг печени.

6. Тренировки

Для того чтобы избежать замедления метаболизма, необходимы силовые тренировки с отягощениями. Это позволит увеличить мышечную массу и сохранить скорость метаболизма.

Начиная менять свой образ жизни, ты меняешь работу организма. Организм очень адаптивный, поэтому он легко уходит как в хорошие изменения, так и в плохие,

– резюмировала Ольга Усенко.