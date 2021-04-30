Однак існують помилки у способі життя, які уповільнюють метаболізм та можуть спровокувати набір ваги. Які саме – розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.

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6 помилок, які уповільнюють метаболізм

1. Занадто мало калорій

Якщо ви будете споживати дуже мало калорій, це може викликати серйозне зниження метаболізму. Слід пам'ятати, що для схуднення дефіцит калорій має становити до 20%.

2. Недолік білка в раціоні

Білок дає ситість протягом дня й допомагає тримати на рівні термічний ефект їжі – це підвищення метаболізму після перетравлення їжі. Термічний ефект білка – набагато вищий, ніж у вуглеводів чи жирів. Дослідження показують, що вживання білка тимчасово збільшує метаболізм приблизно на 20-30% в порівнянні з 5-10% для вуглеводів і 3% чи менше для жирів,

– пояснила нутриціологиня.

3. Малорухливий спосіб життя

Якщо ви мало рухаєтеся, щоденна трата калорій зменшується.

Не забувайте про фізичну активність / Фото Pixabay

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4. Сон

Якісний сон є запорукою здоров'я.

П'ятитижневе дослідження показало, що тривале обмеження сну в поєднанні з порушенням циркадного ритму знижує швидкість метаболізму в стані спокою в середньому на 8%,

– уточнила Ольга Усенко.

5. Солодкі напої

Вживання напоїв, у складі яких міститься фруктоза, може знизити швидкість метаболізму й призвести до накопичення жиру в області живота та навколо печінки.

6. Тренування

Для того щоб уникнути уповільнення метаболізму, необхідні силові тренування з обтяженнями. Це дозволить збільшити м'язову масу й зберегти швидкість метаболізму.

Починаючи міняти свій спосіб життя, ти змінюєш роботу організму. Організм дуже адаптивний, тому він легко йде як в хороші зміни, так і в погані,

– резюмувала Ольга Усенко.