Для того чтобы за этот период не вырос вес, нужно учесть калораж. Сколько калорий в самых популярных лакомствах – рассказала тренер и блогер Aleksa Svarovskyh.

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За праздничным столом в воскресенье среднестатистический человек съест около 2000 ккал за раз! И это еще без напитков! Если обойдетесь просто водой без газа, то цифра не увеличится, а если добавите алкоголь или что-то неалкогольное магазинное, то еще +200 ккал к вам прилетят!

– отметила тренер.

Сколько калорий содержится в 100 граммах пасхальных продуктов

Пасха без начинки – 329 ккал (в одном кусочке – 70-150 граммов).

Домашняя колбаса – 302 ккал.

Сало – 816 ккал.

Буженина (ветчина) – 510 ккал.

Масло – 717 ккал.

Сыр мягкий – 290 ккал.

Яйцо куриное – 70 ккал.

Вино "Кагор" – 139 ккал в 100 миллилитрах.

Голубцы домашние с мясом и рисом – 96 ккал.

Сметана – 206 ккал.

Если не переедать на праздники, вес останется в норме / Фото Pixabay

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Холодец – 257 ккал.

Оливье с майонезом – 162 ккал.

Лазанья – 315 ккал.

Торт с бисквитом и кремом – 380 ккал (учтите, что в куске обычно до 200 граммов).

Водка – 115 ккал в 50 миллилитрах.

Сок апельсиновый – 43 ккал в 100 миллилитрах или 107 ккал в стакане.

Виски – 250 ккал в 100 миллилитрах.

За праздничным столом следите за порциями / Фото Pixabay

В то же время тренер уточнила, что не призывает отказываться от еды. Однако следует учитывать 2 правила – меньше есть и больше двигаться. Это позволит не набрать вес на праздники.

Один день празднования и такой пищи вам не добавит много лишнего жира, но если планируете ходить в гости или растягивать празднование до вторника – очень даже большая вероятность, что такой профицит ккал у вас отложится,

– резюмировала Aleksa Svarovskyh.