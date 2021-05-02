Для того чтобы за этот период не вырос вес, нужно учесть калораж. Сколько калорий в самых популярных лакомствах – рассказала тренер и блогер Aleksa Svarovskyh.
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За праздничным столом в воскресенье среднестатистический человек съест около 2000 ккал за раз! И это еще без напитков! Если обойдетесь просто водой без газа, то цифра не увеличится, а если добавите алкоголь или что-то неалкогольное магазинное, то еще +200 ккал к вам прилетят!
– отметила тренер.
Сколько калорий содержится в 100 граммах пасхальных продуктов
- Пасха без начинки – 329 ккал (в одном кусочке – 70-150 граммов).
- Домашняя колбаса – 302 ккал.
- Сало – 816 ккал.
- Буженина (ветчина) – 510 ккал.
- Масло – 717 ккал.
- Сыр мягкий – 290 ккал.
- Яйцо куриное – 70 ккал.
- Вино "Кагор" – 139 ккал в 100 миллилитрах.
- Голубцы домашние с мясом и рисом – 96 ккал.
- Сметана – 206 ккал.
Если не переедать на праздники, вес останется в норме / Фото Pixabay
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- Холодец – 257 ккал.
- Оливье с майонезом – 162 ккал.
- Лазанья – 315 ккал.
- Торт с бисквитом и кремом – 380 ккал (учтите, что в куске обычно до 200 граммов).
- Водка – 115 ккал в 50 миллилитрах.
- Сок апельсиновый – 43 ккал в 100 миллилитрах или 107 ккал в стакане.
- Виски – 250 ккал в 100 миллилитрах.
За праздничным столом следите за порциями / Фото Pixabay
В то же время тренер уточнила, что не призывает отказываться от еды. Однако следует учитывать 2 правила – меньше есть и больше двигаться. Это позволит не набрать вес на праздники.
Один день празднования и такой пищи вам не добавит много лишнего жира, но если планируете ходить в гости или растягивать празднование до вторника – очень даже большая вероятность, что такой профицит ккал у вас отложится,
– резюмировала Aleksa Svarovskyh.