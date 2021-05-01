Соблюдение правил пищевого поведения помогут легко пережить праздники. Подробнее рассказали специалисты Клиники диетологии Самойленко.
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Питание на праздники: что учесть
- Пост. Если вы постились, нельзя бросаться в крайности. Вам необходимо постепенно вводить в рацион мясные блюда, дополняя двойной порцией свежих овощей.
- Порции. Не пытайтесь попробовать все подряд и как можно больше. Диетологи рекомендуют начинать с белковых продуктов без значительной обжарки с овощами. Добавьте также кусочек сырого сала в компанию.
- Перерывы. Несмотря на праздники, помните, что стол – не единственная локация. Больше двигайтесь и гуляйте на свежем воздухе.
Не пытайтесь за праздничным столом попробовать все и сразу / Фото Pixabay
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- Мера. Это слово должно быть постоянно у вас в голове. Также помните о водном режиме.
Если вы придерживались поста – питайтесь осторожно / Фото Pixabay
- Паска.
Не важно, по какому рецепту она была приготовлена (классическая, творожная, без глютена и др.). Употребляйте на здоровье, однако не заменяйте сдобой основные приемы, и старайтесь не включать этот продукт в вечернее время,
– резюмировали диетологи.