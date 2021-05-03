Хочется использовать проверенные рецепты, которые не добавят лишние килограммы. 4 вкусными маринадами поделилась нутрициолог Надежда Пахирко.

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Шашлычный сезон начинается! Лес, птички, травка, свежий воздух и мяско, пожаренное на угольках – ммм... Просто сказка. Впереди много теплых выходных и надо подготовиться основательно, чтобы извлечь максимум пользы из этих праздников,

– отметила Пахирко.

Как замариновать шашлык

Кефирный

Мясо натираем перцем, солью, карри и выкладываем в большую миску. Заливаем нежирным кефиром, добавляем много рубленного укропа, петрушки и репчатого лука. Оставляем на ночь под прессом в холодильнике.

Овощной

Лук, сладкий красный и зеленый перец режем тонкими кольцами. На дно кастрюли выкладываем слой лука и перца, добавляем соль, слой перца – слой мяса, снова лук и перец и т.д. Оставляем на ночь.

Правильный маринад позволит сделать вкусный шашлык / Фото Pixabay

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На газированной воде

Мясо натираем перцем, солью и специями. Выжимаем лимонный сок и добавляем резанный полукольцами лук. Перемешиваем. Кладем в глубокую кастрюлю и заливаем все газированной водой. Ставим на ночь в холодильник.

С помидорами

Мясо помещаем в глубокую кастрюлю, солим, перчим, добавляем лавровый лист, резанный лук и помидоры. Руками вминаем в мясо лук, помидоры и специи. Накрываем крышкой и убираем в холодильник на ночь.

Это проверенные маринады, самые излюбленные из разного множества. Мясо с ними вкусное и нежное получается. К тому же, эти маринады не добавляют лишних калорий к мясу,

– резюмировала Надежда Пахирко.