Однако приготовить правильную домашнюю колбасу из курицы, которая не навредит фигуре. Рецептом поделилась фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Все же любят иногда перекусить бутербродами с колбаской? Если да, то лучше приготовить домашнюю колбасу из курицы. Калорий меньше, пользы – больше,
– отметила Медушкина.

Домашняя куриная колбаса

На 100 грамм: 104,9 кКал.
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 16,39/3,11/1,83.

Ингредиенты:

  • Куриное мясо – 500 грамм.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Сливки – 200 миллилитров.
  • Яичные белки – 2 штуки.
  • Соль – 1 чайная ложка.
  • Сладкая молотая паприка – 1 чайная ложка.
  • Черный молотый перец – по вкусу.
  • Специи и травы – по вкусу.

Как готовить:

  • Куриное мясо пропускаем через мясорубку.
  • Чеснок измельчаем и добавляем в фарш. Также вливаем сливки, яичные белки, добавляем специи и вымешиваем до однородности.
  • Выкладываем фарш в фольгу, плотно заворачиваем и закручиваем концы.
  • Фольгу сверху оборачиваем несколькими слоями пищевой пленки и туго завязаем концы ниткой.
  • Выкладываем колбасу в кастрюлю, заполненную водой, и варим 30-40 минут.
  • Вытягиваем колбасу из воды, остужаем и отправляем ее в холодильник на ночь.

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Рулет из мяса птицы, который заменит ветчину или колбасу

На 100 грамм: 143,33 кКал.
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 21,96 / 5,45 / 0,69.

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 500 грамм (2 штуки).
  • Куриное бедро – 400 грамм (2 штуки).
  • Чеснок – 3-5 зубчиков.
  • Зелень и паприка – по вкусу.
  • Перец чили – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец – по вкусу.

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Как готовить:

  • Филе и бедра без кожицы отбиваем. 
  • На 2 слоя фольги выкладываем мясо внахлест прямоугольником. Сверху кладем зелень, мелко нарезанный чеснок, специи, черный перец и соль.
  • Сворачиваем все в рулет и посыпаем паприкой. Запечатываем рулет "конфеткой".
  • Кладем на противень, сверху выливаем 1,5 стакана воды.
  • Выпекаем 1 час и 20 минут при температуре 200 градусов.
  • Блюдо можно употреблять как горячим, так и в остывшем виде.

 