Однако приготовить правильную домашнюю колбасу из курицы, которая не навредит фигуре. Рецептом поделилась фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Все же любят иногда перекусить бутербродами с колбаской? Если да, то лучше приготовить домашнюю колбасу из курицы. Калорий меньше, пользы – больше,

– отметила Медушкина.

Домашняя куриная колбаса

На 100 грамм: 104,9 кКал.

БЖУ (белки, жиры, углеводы): 16,39/3,11/1,83.

Ингредиенты:

Куриное мясо – 500 грамм.

Чеснок – 3 зубчика.

Сливки – 200 миллилитров.

Яичные белки – 2 штуки.

Соль – 1 чайная ложка.

Сладкая молотая паприка – 1 чайная ложка.

Черный молотый перец – по вкусу.

Специи и травы – по вкусу.

Как готовить:

Куриное мясо пропускаем через мясорубку.

Чеснок измельчаем и добавляем в фарш. Также вливаем сливки, яичные белки, добавляем специи и вымешиваем до однородности.

Выкладываем фарш в фольгу, плотно заворачиваем и закручиваем концы.

Фольгу сверху оборачиваем несколькими слоями пищевой пленки и туго завязаем концы ниткой.

Выкладываем колбасу в кастрюлю, заполненную водой, и варим 30-40 минут.

Вытягиваем колбасу из воды, остужаем и отправляем ее в холодильник на ночь.

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Рулет из мяса птицы, который заменит ветчину или колбасу

На 100 грамм: 143,33 кКал.

БЖУ (белки, жиры, углеводы): 21,96 / 5,45 / 0,69.

Ингредиенты:

Куриное филе – 500 грамм (2 штуки).

Куриное бедро – 400 грамм (2 штуки).

Чеснок – 3-5 зубчиков.

Зелень и паприка – по вкусу.

Перец чили – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

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Как готовить: