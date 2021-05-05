Однако приготовить правильную домашнюю колбасу из курицы, которая не навредит фигуре. Рецептом поделилась фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Все же любят иногда перекусить бутербродами с колбаской? Если да, то лучше приготовить домашнюю колбасу из курицы. Калорий меньше, пользы – больше,
– отметила Медушкина.
Домашняя куриная колбаса
На 100 грамм: 104,9 кКал.
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 16,39/3,11/1,83.
Ингредиенты:
- Куриное мясо – 500 грамм.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Сливки – 200 миллилитров.
- Яичные белки – 2 штуки.
- Соль – 1 чайная ложка.
- Сладкая молотая паприка – 1 чайная ложка.
- Черный молотый перец – по вкусу.
- Специи и травы – по вкусу.
Как готовить:
- Куриное мясо пропускаем через мясорубку.
- Чеснок измельчаем и добавляем в фарш. Также вливаем сливки, яичные белки, добавляем специи и вымешиваем до однородности.
- Выкладываем фарш в фольгу, плотно заворачиваем и закручиваем концы.
- Фольгу сверху оборачиваем несколькими слоями пищевой пленки и туго завязаем концы ниткой.
- Выкладываем колбасу в кастрюлю, заполненную водой, и варим 30-40 минут.
- Вытягиваем колбасу из воды, остужаем и отправляем ее в холодильник на ночь.
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Рулет из мяса птицы, который заменит ветчину или колбасу
На 100 грамм: 143,33 кКал.
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 21,96 / 5,45 / 0,69.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 500 грамм (2 штуки).
- Куриное бедро – 400 грамм (2 штуки).
- Чеснок – 3-5 зубчиков.
- Зелень и паприка – по вкусу.
- Перец чили – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
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Как готовить:
- Филе и бедра без кожицы отбиваем.
- На 2 слоя фольги выкладываем мясо внахлест прямоугольником. Сверху кладем зелень, мелко нарезанный чеснок, специи, черный перец и соль.
- Сворачиваем все в рулет и посыпаем паприкой. Запечатываем рулет "конфеткой".
- Кладем на противень, сверху выливаем 1,5 стакана воды.
- Выпекаем 1 час и 20 минут при температуре 200 градусов.
- Блюдо можно употреблять как горячим, так и в остывшем виде.