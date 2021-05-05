Однак приготувати правильну домашню ковбасу з курки, яка не зашкодить фігурі. Рецептом поділилася фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Всі ж люблять іноді перекусити бутербродами з ковбаскою? Якщо так, то краще приготувати домашню ковбасу з курки. Калорій менше, користі – більше,
– зазначила Медушкіна.

Домашня куряча ковбаса

На 100 грамів: 104,9 кКал.
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 16,39/3,11/1,83.

Інгредієнти:

  • Куряче м'ясо – 500 грамів.
  • Часник – 3 зубчики.
  • Вершки – 200 мілілітрів.
  • Яєчні білки – 2 штуки.
  • Сіль – 1 чайна ложка.
  • Солодка мелена паприка – 1 чайна ложка.
  • Чорний мелений перець – за смаком.
  • Спеції та трави – за смаком.

Як готувати:

  • Куряче м'ясо пропускаємо через м'ясорубку.
  • Часник подрібнюємо й додаємо в фарш. Також вливаємо вершки, яєчні білки, додаємо спеції й вимішуємо до однорідності.
  • Викладаємо фарш у фольгу, щільно загортаємо та закручуємо кінці.
  • Фольгу зверху обертаємо декількома шарами харчової плівки й туго зав'язуємо кінці ниткою.
  • Викладаємо ковбасу в каструлю, заповнену водою, й варимо 30-40 хвилин.
  • Витягуємо ковбасу з води, охолоджуємо й відправляємо її в холодильник на ніч.

Куряча ковбаса підійде навіть тим, хто худне / Фото bagno

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Рулет з м'яса птиці, який замінить шинку чи ковбасу

На 100 грамів: 143,33 кКал.
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 21,96 / 5,45 / 0,69.

Інгредієнти:

  • Куряче філе – 500 грамів (2 штуки).
  • Куряче стегно –  400 грамів (2 штуки).
  • Часник – 3-5 зубчиків.
  • Зелень і паприка –  за смаком.
  • Перець чилі – за смаком.
  • Сіль – за смаком.
  • Перець – за смаком.

Смачний рулет сподобається всім / Фото 1000.menu

Як готувати:

  • Філе та стегна без шкірки відбиваємо.
  • На 2 шари фольги викладаємо м'ясо внахлест прямокутником. Зверху кладемо зелень, дрібно нарізаний часник, спеції, чорний перець та сіль.
  • Звертаємо все в рулет і посипаємо паприкою. Запечатуємо рулет "цукеркою".
  • Кладемо на деко, зверху виливаємо 1,5 склянки води.
  • Випікаємо 1 годину і 20 хвилин за температури 200 градусів.
  • Страву можна вживати як гарячою, так і в охолодженому вигляді.

 