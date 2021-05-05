Однак приготувати правильну домашню ковбасу з курки, яка не зашкодить фігурі. Рецептом поділилася фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Всі ж люблять іноді перекусити бутербродами з ковбаскою? Якщо так, то краще приготувати домашню ковбасу з курки. Калорій менше, користі – більше,

– зазначила Медушкіна.

Домашня куряча ковбаса

На 100 грамів: 104,9 кКал.

БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 16,39/3,11/1,83.

Інгредієнти:

Куряче м'ясо – 500 грамів.

Часник – 3 зубчики.

Вершки – 200 мілілітрів.

Яєчні білки – 2 штуки.

Сіль – 1 чайна ложка.

Солодка мелена паприка – 1 чайна ложка.

Чорний мелений перець – за смаком.

Спеції та трави – за смаком.

Як готувати:

Куряче м'ясо пропускаємо через м'ясорубку.

Часник подрібнюємо й додаємо в фарш. Також вливаємо вершки, яєчні білки, додаємо спеції й вимішуємо до однорідності.

Викладаємо фарш у фольгу, щільно загортаємо та закручуємо кінці.

Фольгу зверху обертаємо декількома шарами харчової плівки й туго зав'язуємо кінці ниткою.

Викладаємо ковбасу в каструлю, заповнену водою, й варимо 30-40 хвилин.

Витягуємо ковбасу з води, охолоджуємо й відправляємо її в холодильник на ніч.

Куряча ковбаса підійде навіть тим, хто худне / Фото bagno

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Рулет з м'яса птиці, який замінить шинку чи ковбасу

На 100 грамів: 143,33 кКал.

БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 21,96 / 5,45 / 0,69.

Інгредієнти:

Куряче філе – 500 грамів (2 штуки).

Куряче стегно – 400 грамів (2 штуки).

Часник – 3-5 зубчиків.

Зелень і паприка – за смаком.

Перець чилі – за смаком.

Сіль – за смаком.

Перець – за смаком.

Смачний рулет сподобається всім / Фото 1000.menu

Як готувати: