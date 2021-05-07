Споры относительно того, нужно ли есть суп, происходят все чаще. Как правильно готовить суп и обязательно ли он должен быть в рационе – рассказала диетолог Светлана Фус.
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Сейчас все чаще спорят по поводу того нужно ли употреблять суп? Одни вспоминают, что супы – это всего лишь дань нашим традициям, а у кого-то – просто привычка. И принципиальной необходимости именно в первых жидких блюдах у нашего организма нет. Для здоровья очень важно, чтобы мы ели не только сырую пищу, но и термически обработанную,
– отметила Фус.
Она подчеркнула, что все также зависит от конкретного супа, ведь блюдо можно приготовить так, чтобы сохранить максимальную ценность всех ингредиентов.
Правила приготовления супа
- Овощи нельзя переваривать, они должны быть "аль-денте". В супе должно быть много овощей. Это не только привычные картофель, морковь и лук, но и сельдерей, пастернак, кабачки, томаты, лук, болгарский перец, все возможные виды капусты, зелень.
- Суп следует варить на легком бульоне из куриной, индюшиной грудки без жира и кожи, из говяжьей вырезки, крольчатины, из нежирной рыбы, овощей или грибов, или же на воде.
В супе должно быть много овощей / Фото Pixabay
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- В суп можно добавлять немного крупы и макаронных изделий.
- Суп желательно есть без хлеба или с 1-2 зерновыми хлебцами.
- Мясо, рыба, яйца или грибы могут быть в супе в небольшом количестве. ⠀
Суп следует есть без хлеба / Фото Pixabay
Есть или не есть суп – это ваш личный выбор! Я супы люблю, иногда их ем – обычно это тарелка не более 200 грамм (либо овощного супа, борща, крем-супа, куриного супа — люблю разнообразные первые блюда). В холодное время года тарелка теплого супа всегда поможет насытить быстрее организм и не даст переесть,
– резюмировала Светлана Фус.