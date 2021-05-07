Споры относительно того, нужно ли есть суп, происходят все чаще. Как правильно готовить суп и обязательно ли он должен быть в рационе – рассказала диетолог Светлана Фус.

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Сейчас все чаще спорят по поводу того нужно ли употреблять суп?⁣⁣ Одни вспоминают, что супы – это всего лишь дань нашим традициям, а у кого-то – просто привычка. И принципиальной необходимости именно в первых жидких блюдах у нашего организма нет. Для здоровья очень важно, чтобы мы ели не только сырую пищу, но и термически обработанную,

– отметила Фус.

Она подчеркнула, что все также зависит от конкретного супа, ведь блюдо можно приготовить так, чтобы сохранить максимальную ценность всех ингредиентов.

Отличными вариантами станут нежирные бульоны из птицы, кролика или говядины, а также супы-пюре.

Правила приготовления супа

Овощи нельзя переваривать , они должны быть "аль-денте". В супе должно быть много овощей. Это не только привычные картофель, морковь и лук, но и сельдерей, пастернак, кабачки, томаты, лук, болгарский перец, все возможные виды капусты, зелень.⁣⁣

, они должны быть "аль-денте". В супе должно быть много овощей. Это не только привычные картофель, морковь и лук, но и сельдерей, пастернак, кабачки, томаты, лук, болгарский перец, все возможные виды капусты, зелень.⁣⁣ Суп следует варить на легком бульоне из куриной, индюшиной грудки без жира и кожи, из говяжьей вырезки, крольчатины, из нежирной рыбы, овощей или грибов, или же на воде.

В супе должно быть много овощей / Фото Pixabay

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В суп можно добавлять немного крупы и макаронных изделий.

Суп желательно есть без хлеба или с 1-2 зерновыми хлебцами.

Мясо, рыба, яйца или грибы могут быть в супе в небольшом количестве. ⁣⁣⠀

Суп следует есть без хлеба / Фото Pixabay

Есть или не есть суп – это ваш личный выбор! Я супы люблю, иногда их ем – обычно это тарелка не более 200 грамм (либо овощного супа, борща, крем-супа, куриного супа — люблю разнообразные первые блюда). В холодное время года тарелка теплого супа всегда поможет насытить быстрее организм и не даст переесть,

– резюмировала Светлана Фус.