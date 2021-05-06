Простая еда поможет не только отлично выглядеть, но и избавиться от лишнего веса. Подробнее рассказала нутрициолог Ольга Усенко.
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Самая полезная еда – настоящая еда. Настоящие продукты – это продукты, состоящие из одного ингредиента, которые богаты витаминами и минералами, не содержат химических добавок и в большинстве своем необработаны,
– отметила Усенко.
Почему следует есть простую еду
- Цельные, необработанные продукты растительного и животного происхождения богаты витаминами и минералами, которые полезны для здоровья.
- В простой еде содержится достаточное количество белка, который насыщает и помогает избавиться от лишнего веса.
- В фруктах и овощах содержится натуральный сахар, который в отличие от рафинированного, совершенно иначе влияет на организм.
- В здоровой пище – много растворимой клетчатки, которая снижает холестерин и помогает похудеть.
- В правильных продуктах содержатся антиоксиданты. Они помогают как можно дольше сохранять молодость и оставаться здоровым.
Самые простые продукты – самые полезные / Фото Pixabay
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- Пища без промышленной переработки – натуральная и без трансжиров.
- Простая еда требует тщательного пережевывания, что также является положительным моментом.
- В обычных продуктах содержится меньше калорий, чем в обработанных.
- Чем больше в рационе человека правильных и здоровых продуктов, тем меньше места остается для нездоровой пищи.
Нет ни одного минуса в том, чтобы есть правильно и для здоровья. Это совершенно не сложно и при этом это очень вкусно и разнообразно. Мы все должны делать для здоровья, а здоровье нас приведет к отсутствию лишнего веса,
– резюмировала Ольга Усенко.