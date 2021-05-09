Такая пища также поможет оставаться в отличной форме. ТОП-10 продуктов питания назвала нутрициолог Ольга Усенко.
Интересно Как приготовить правильный шашлык: два рецепта для тех, кто худеет
Этот набор может меняться, опираясь на вкусовые предпочтения, но если у вас в холодильнике всегда будут основные продукты – никакого срыва на гадости и быть не может,
– отметила Усенко.
Какие продукты должны быть в холодильнике
- Яйца.
- Любимый сыр.
- Любимые овощи.
- Любимые фрукты/ягоды.
- Замороженные варианты рыбы/морепродуктов.
- Замороженные варианты мяса/птицы/качественного фарша.
Правильный набор продуктов в холодильнике убережет от срыва / Фото Pixabay
Полезно Обязательно ли нужно есть суп: нюансы, которых вы могли не знать
- Качественный соевый соус.
- Замороженные овощи.
- Растительное масло (на выбор).
- Крупы/макароны.
Рыба также должна быть в холодильнике / Фото Pixabay
Имея такой набор постоянно дома, вопрос завтрака/обеда/ужина вообще не встанет. Сюда можно еще добавить: сухофрукты, орехи, консервы тунца/лосося, хлеб. И в любой день можно накормить большую компанию друзей,
– резюмировала Ольга Усенко.