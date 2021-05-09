Такая пища также поможет оставаться в отличной форме. ТОП-10 продуктов питания назвала нутрициолог Ольга Усенко.

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Этот набор может меняться, опираясь на вкусовые предпочтения, но если у вас в холодильнике всегда будут основные продукты – никакого срыва на гадости и быть не может,

– отметила Усенко.

Какие продукты должны быть в холодильнике

Яйца. Любимый сыр. Любимые овощи. Любимые фрукты/ягоды. Замороженные варианты рыбы/морепродуктов. Замороженные варианты мяса/птицы/качественного фарша.

Правильный набор продуктов в холодильнике убережет от срыва / Фото Pixabay

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Качественный соевый соус. Замороженные овощи. Растительное масло (на выбор). Крупы/макароны.

Рыба также должна быть в холодильнике / Фото Pixabay

Имея такой набор постоянно дома, вопрос завтрака/обеда/ужина вообще не встанет. Сюда можно еще добавить: сухофрукты, орехи, консервы тунца/лосося, хлеб. И в любой день можно накормить большую компанию друзей,

– резюмировала Ольга Усенко.