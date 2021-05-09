Для того щоб легко повернутися до звичного ритму, варто дотримуватися кількох рекомендацій. Ними поділилися фахівці Клініки дієтології Самойленко.

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Пасхальні свята вже пройшли, але залишили після себе шлейф "здається, той шматок був зайвим"?.. Розуміємо, що втриматись було складно, до того ж радикальні та різкі обмеження у святкові дні навпаки спонукають до наступальних дій в сторону продукту з категорії "виключити",

– зазначили дієтологи.

Як повернутися до звичного раціону

1. Відключіть режим провини за все з'їдене

Почніть стежити за своїм раціоном. У ньому має бути достатньо високоякісного білка, клітковини, цільних злаків та корисних жирів.

2. Не варто голодувати

Щодня у вас має бути три основних прийоми їжі з повноцінним складом. Це допоможе швидко відновитися.

Правильний раціон допоможе повернути звичну форму / Фото Pixabay

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3. Налагоджуйте режим дня, починаючи з вечора та гігієни сну

Не забувайте, що недостатня кількість, пізнє засинання порушують рівновагу голоду-насичення та змушують обирати не найкращі варіанти страв для вживання,

– наголосили дієтологи.

4. Питний режим

Щодня ви маєте випивати свою норму чистої води. Вона сприяє метаболізму та позитивно впливає на процес травлення.

Чиста вода є одним з основних правил здорового способу життя / Фото Pixabay

5. Додайте руху

Фізична активність має бути щодня. За словами фахівців, прогулянки знизять рівень тривоги, що своєю чергу убезпечить від поїдання смаколиків.