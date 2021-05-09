Для того чтобы легко вернуться к привычному ритму, стоит соблюдать несколько рекомендаций. Ими поделились специалисты Клиники диетологии Самойленко.

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Пасхальные праздники уже прошли, но оставили после себя шлейф "кажется, тот кусок был лишним"?.. Понимаем, что удержаться было сложно, к тому же радикальные и резкие ограничения в праздничные дни наоборот побуждают к наступательным действиям в сторону продукта из категории "исключить",

– отметили диетологи.

Как вернуться к привычному рациону

1. Отключите режим вины за все съеденное

Начните следить за своим рационом. В нем должно быть достаточно высококачественного белка, клетчатки, цельных злаков и полезных жиров.

2. Не стоит голодать

Ежедневно у вас должно быть три основных приема пищи с полноценным составом. Это поможет быстро восстановиться.

Правильный рацион поможет вернуть привычную форму / Фото Pixabay

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3. Налаживайте режим дня, начиная с вечера и гигиены сна

Не забывайте, что недостаточное количество, позднее засыпание нарушают равновесие голода-насыщения и заставляют выбирать не самые лучшие варианты блюд для употребления,

– отметили диетологи.

4. Питьевой режим

Ежедневно вы должны выпивать свою норму чистой воды. Она способствует метаболизму и положительно влияет на процесс пищеварения.

Чистая вода является одним из основных правил здорового образа жизни / Фото Pixabay

5. Добавьте движения

Физическая активность должна быть каждый день. По словам специалистов, прогулки снизят уровень тревоги, что в свою очередь обезопасит от поедания вкусностей.