Важно создать дефицит калорий, а также подобрать правильные упражнения. Детальнее рассказала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Что избавит от жира на боках

Жирок на боках так же, как и жирок на других частях тела, убирается одним и тем же путем – питанием, а именно – дефицитом калорий. Дефицит калорий – это отрицательная разница, возникающая между потребляемыми и затрачиваемыми калориями в сутки,

– отметила Самойлова.

Она пояснила, что при дефиците калорий организм начинает брать энергию из жировых депо.

При этом важно создать небольшой дефицит калорий, начать тренироваться или увеличить двигательную активность за день и употреблять свою норму белка. Это необходимо для того, чтобы сгорал жир, а не мышцы.

Убрать бока поможет дефицит калорий и правильные упражнения / Фото postila

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Можно ли убрать жир с боков, выполняя по 100 боковых скручиваний на пресс? Конечно, нет, ведь жир не горит локально. Но такие упражнения стоит включать в свои тренировки 1-2 раза в неделю для тонуса, общего укрепления мышц,

– пояснила тренер.

Какие упражнения следует выполнять

Скручивания в планке – по 15 раз в 3 подхода.

Боковая планка с подъемом – по 15 раз в 3 подхода.

Диагональные скручивания – по 20 раз на каждую сторону в 3 подхода.

Скручивания лежа с поднятыми ногами – по 15 раз на каждую сторону в 3 подхода.

Технику выполнения упражнений смотрите на видео: