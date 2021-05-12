Однако мало кто знает, откуда взялась именно эта цифра. Интересные детали рассказала нутрициолог Ольга Усенко.

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Почему именно 10 тысяч шагов? Откуда это? 10 тысяч шагов – это около 7-8 километров. Исследование 2011 года показало, что здоровые люди могут проходить от 4 до 18 тысяч шагов в день, и что 10 тысяч шагов в день – разумная цель для здоровых людей,

– отметила Усенко.

Сколько нужно ходить

Нутрициолог пояснила, что в рекомендации от центра по контролю и профилактики здоровья (CDC) указано, что 150-300 минут в неделю нужно заниматься умеренной аэробной физической активностью и, если придерживаться хорошего темпа при ходьбе, как раз можно попасть в эти рекомендации.

Количество шагов, которые вы должны сделать за день, должно зависеть от состояния вашего здоровья и от ваших целей. Например, если у вас больные суставы и много лишнего веса, активность может быть ниже.

10 тысяч шагов в день – цель здорового человека / Фото Pixabay

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В то же время Ольга Усенко подчеркнула, что 10 тысяч шагов ежедневно позволяют сжечь от 250 до 550 ккал в зависимости от скорости, местности и индивидуальных особенностей организма.

Оптимальное количество шагов зависит от здоровья конкретного человека / Фото Pixabay

Кроме того, физическая активность позволяет поддерживать дефицит калорий в течение дня.