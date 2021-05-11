Для того чтобы организм быстро восстановился, следует использовать два способа. Подробно о них рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Держите еще 2 совета, которые помогут в короткие сроки привести себя в форму после длинных выходных,

– отметила Кален.

Как быстро прийти в форму после праздников

1. Очищение организма и нормализация работы кишечника

Спиртные напитки, которые многие позволяют себе в праздники, приводят к интоксикации организма. По словам эксперта, для того чтобы очиститься, можно использовать сорбенты, а также отвары трав для поддержания печени, почек, выделительных систем.

Также важно поддержать кишечник, чтобы токсины и шлаки вовремя вышли из организма. В этом поможет клетчатка (добавьте ее в свой рацион), а также бактерии, которые нормализуют микрофлору кишечника.

Избегайте алкоголя даже в праздники / Фото Pixabay

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2. Психологическая работа

По словам Елены Кален, для того чтобы не переедать на праздники и выходные в будущем, необходимо разобраться с причинами. Кроме того, важно подкорректировать свое поведение и привычки. Это поможет избежать неприятных последствий для организма.

Разберитесь с причинами переедания / Фото Pixabay

Периоды переедания – всегда стресс для организма и обычно негативно сказываются на его работе в дальнейшем. Поэтому важно не только принять меры после такого празднования, а изменить свои привычки и научится получать удовольствие не только от еды, а и от самой атмосферы праздников и выходных,

– резюмировала эксперт.