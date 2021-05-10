Важно также правильно расставлять продукты питания в течение дня. Что нужно есть на завтрак, чтобы избавиться от лишнего веса, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Правильное питание – это сбалансированный рацион по белкам, жирам, медленным и быстрым углеводам. В зависимости от того, в какой период дня они будут употреблены в пищу и зависит процесс снижения, удержания или набора массы тела. Необходимо отметить, что все продукты важны для организма и насыщают его разными питательными компонентами,
– отметила Кален.
Как правильно завтракать
- Крупы, каши, орехи, фрукты, сухофрукты, сладости, картофель – это продукты идеально подойдут для завтрака.
Инжир поможет "разогнать" метаболизм / Фото Pixabay
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К примеру, картофель очень калориен и богат крахмалом, и может превратиться в жир. Но если съесть его утром – в течение дня калории будут потрачены. В то же время инжир и курага способствуют ускорению метаболизма и перевариванию пищи.
- Яблоки, по словам Елены Кален, способствуют улучшению работы желудка и кишечника. По этой причине их лучше употреблять в первой половине дня.
А вот съеденное вечером свежее яблоко может спровоцировать дискомфорт и повысить кислотность желудка,
– резюмировала эксперт.