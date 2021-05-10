Важливо також правильно розставляти продукти харчування протягом дня. Що потрібно їсти на сніданок, щоб позбавитися від зайвої ваги, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу та здорового способу життя Олена Кален.

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Правильне харчування – це збалансований раціон за білками, жирами, повільними та швидкими вуглеводами. Залежно від того, в який період дня вони будуть вжиті в їжу й залежить процес зниження, утримання чи набору маси тіла. Необхідно відзначити, що всі продукти важливі для організму й насичують його різними поживними компонентами,

– зазначила Кален.

Як правильно снідати

На сніданок краще вживати повільні й швидкі вуглеводи. Останні містять багато глюкози й калорій, тому організм має витратити цю енергію протягом дня. Своєю чергою повільні вуглеводи поступово виділяють глюкозу, вона засвоюється, не відкладаючись у вигляді жиру в тілі.

Крупи, каші, горіхи, фрукти, сухофрукти, солодощі, картопля – ці продукти ідеально підійдуть для сніданку.

Інжир допоможе "розігнати" метаболізм / Фото Pixabay

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Наприклад, картопля дуже калорійна й багата на крохмаль, і може перетворитися на жир. Але якщо з'їсти її вранці – протягом дня калорії будуть витрачені. Водночас інжир і курага сприяють прискоренню метаболізму й переварюванню їжі.

Яблука, за словами Олени Кален, сприяють поліпшенню роботи шлунка й кишечника. З цієї причини їх краще вживати у першій половині дня.

А ось з'їдене ввечері свіже яблуко може спровокувати дискомфорт і підвищити кислотність шлунка,

– резюмувала експертка.