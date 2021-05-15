Кульбаба також вважається корисною рослиною. У чому ж її особливості та як приготувати смачний салат – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Користь кульбаби. У цій чудовій рослині міститься маса корисних речовин. Відмінний союзник у боротьбі з весняним авітамінозом,

– зазначила Боржемська.

Кульбаба:

виводить токсини з організму людини;

стимулює виділення жовчі, руйнує камені в жовчному міхурі;

попереджує діабет і ожиріння; стимулює діяльність серцево-судинної системи, очищаючи кров і знижуючи рівень холестерину.

За словами Марини Боржемської, молоде весняне листя кульбаби часто додають в салати й борщі, а в деяких країнах маринують як капусту. З квітів кульбаби готують вина та варення, а з бутонів, які розкрилися, – мед.

Порада від фітнес-тренерки. Для того щоб прибрати гіркоту, молоде листя кульбаби 20-30 хвилин вимочують в підсоленій воді.

Кульбаба – корисна рослина / Фото recept-duhovka

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Як приготувати салат із кульбаби

Молоде листя (близько 50 грамів) помийте, підсушіть та дрібно наріжте.

Додайте олію (5 грамів) й трохи лимонного соку.

Додайте сіль, перець, гірчицю за смаком. Перемішайте та подавайте до столу.

Салати з кульбаби можуть бути дуже різноманітними. Не бійтеся експериментувати з інгредієнтами – включайте в рецепт картоплю, огірки, редиску, цибулю, буряк, петрушку, кріп, сметану, яйця... Але, звичайно, якщо у вас немає алергії на кульбаби. Це дуже важливо,

– резюмувала Марина Боржемська.