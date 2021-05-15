Кульбаба також вважається корисною рослиною. У чому ж її особливості та як приготувати смачний салат – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Користь кульбаби. У цій чудовій рослині міститься маса корисних речовин. Відмінний союзник у боротьбі з весняним авітамінозом,
– зазначила Боржемська.
Кульбаба:
- виводить токсини з організму людини;
- стимулює виділення жовчі, руйнує камені в жовчному міхурі;
- попереджує діабет і ожиріння; стимулює діяльність серцево-судинної системи, очищаючи кров і знижуючи рівень холестерину.
За словами Марини Боржемської, молоде весняне листя кульбаби часто додають в салати й борщі, а в деяких країнах маринують як капусту. З квітів кульбаби готують вина та варення, а з бутонів, які розкрилися, – мед.
Кульбаба – корисна рослина / Фото recept-duhovka
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Як приготувати салат із кульбаби
- Молоде листя (близько 50 грамів) помийте, підсушіть та дрібно наріжте.
- Додайте олію (5 грамів) й трохи лимонного соку.
- Додайте сіль, перець, гірчицю за смаком. Перемішайте та подавайте до столу.
Салати з кульбаби можуть бути дуже різноманітними. Не бійтеся експериментувати з інгредієнтами – включайте в рецепт картоплю, огірки, редиску, цибулю, буряк, петрушку, кріп, сметану, яйця... Але, звичайно, якщо у вас немає алергії на кульбаби. Це дуже важливо,
– резюмувала Марина Боржемська.