Ці тонкощі дозволять отримати ідеальну страву та насолодитися її смаком і ароматом. Детальніше розповіла дієтологиня Альона Коготкова.
Корисно Як правильно готувати рибу: нюанси, які має знати кожен
Риба – найкращий суперфуд. І в трійці найбільш корисних для здоров'я, молодості та краси продуктів у неї, поза сумнівами, пальма першості,
– зазначила Коготкова.
Як смачно приготувати рибу
Порційні стейки та філе:
- На пару готуються за 8-12 хвилин. Для цього потрібно закип'ятити воду, покласти стейк, накрити кришкою і через кілька хвилин можна насолоджуватися смачною стравою.
- На грилі й на сковороді час готування складе 4 хвилини на 1 см товщини.
- У духовці достатньо 12-15 хвилин за температури 170 градусів. Якщо це ціла риба вагою 1 кілограм, запікається вона близько 40 хвилин. Скумбрія або оселедець вагою 300 грамів – 20 хвилин.
Смачна риба стане відмінною вечерею / Фото Pixabay
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Які трави використовувати при приготуванні риби
Кухарі, які готують рибу, вважають, що потрібно використовувати правильні спеції та прянощі.
- Сіль, перець (чорний, червоний, білий, рожевий), лавровий лист, зелень.
- Шафран – ідеальний варіант для червоної риби.
- Орегано поєднується з чорним перцем, базиліком і розмарином.
Трави додають рибі особливий аромат / Фото Pixabay
- Фенхель вважається ідеальною приправою для риби.
- Майоран надає рибі пряний стійкий аромат.
- Каррі надає колір і дивовижний аромат.