Эти тонкости позволят получить идеальное блюдо и насладиться его вкусом и ароматом. Подробнее рассказала диетолог Алена Коготкова.

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Рыба – самый лучший суперфуд. И в тройке самых полезных для здоровья, молодости и красоты продуктов у нее, вне сомнений, пальма первенства,
– отметила Коготкова.

Как вкусно приготовить рыбу

Порционные стейки и филе:

  • На пару готовятся за 8-12 минут. Для этого нужно вскипятить воду, положить стейк, накрыть крышкой и спустя несколько минут можно наслаждаться вкусным блюдом.
  • На гриле и на сковороде время готовки составит 4 минуты на 1 см толщины.
  • В духовке достаточно 12-15 минут при температуре 170 градусов. Если это целая рыба весом 1 килограмм, запекается она около 40 минут. Скумбрия или сельдь весом 300 грамм – 20 минут.

Вкусная рыба станет отличным ужином / Фото Pixabay

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Какие травы использовать при приготовлении рыбы

Повара, которые готовят рыбу, считают, что нужно использовать правильные специи и пряности.

  • Соль, перец (черный, красный, белый, розовый), лавровый лист, зелень.
  • Шафран – идеальный вариант для красной рыбы.
  • Орегано сочетается с черным перцем, базиликом и розмарином.

Травы придают рыбе особый аромат / Фото Pixabay

  • Фенхель считается идеальной приправой для рыбы.
  • Майоран придает рыбе пряный устойчивый аромат.
  • Карри придает цвет и изумительный аромат.

 