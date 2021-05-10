Эти тонкости позволят получить идеальное блюдо и насладиться его вкусом и ароматом. Подробнее рассказала диетолог Алена Коготкова.
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Рыба – самый лучший суперфуд. И в тройке самых полезных для здоровья, молодости и красоты продуктов у нее, вне сомнений, пальма первенства,
– отметила Коготкова.
Как вкусно приготовить рыбу
Порционные стейки и филе:
- На пару готовятся за 8-12 минут. Для этого нужно вскипятить воду, положить стейк, накрыть крышкой и спустя несколько минут можно наслаждаться вкусным блюдом.
- На гриле и на сковороде время готовки составит 4 минуты на 1 см толщины.
- В духовке достаточно 12-15 минут при температуре 170 градусов. Если это целая рыба весом 1 килограмм, запекается она около 40 минут. Скумбрия или сельдь весом 300 грамм – 20 минут.
Вкусная рыба станет отличным ужином / Фото Pixabay
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Какие травы использовать при приготовлении рыбы
Повара, которые готовят рыбу, считают, что нужно использовать правильные специи и пряности.
- Соль, перец (черный, красный, белый, розовый), лавровый лист, зелень.
- Шафран – идеальный вариант для красной рыбы.
- Орегано сочетается с черным перцем, базиликом и розмарином.
Травы придают рыбе особый аромат / Фото Pixabay
- Фенхель считается идеальной приправой для рыбы.
- Майоран придает рыбе пряный устойчивый аромат.
- Карри придает цвет и изумительный аромат.