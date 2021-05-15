Большинство людей делают ошибки, питаясь по системе "Все включено". О наиболее типичных из них рассказала врач-диетолог Юлиана Эргешова.

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Ошибки при питании по системе All-inclusive

Неполноценный прием пищи и много сладостей взамен

Например, по словам врача, человек ест овощной суп-пюре и десерт, который состоит из нескольких видов пирожных; или овощной салат и латте с пончиками и т.д. Так питаться не стоит.

Очень мало воды

Очень мало людей пьют чистую воду. Большинство выбирает разнообразные коктейли с сахарными сиропами, порошковые соки, колу или фанту, просто виски.

Питаться нужно правильно даже на отдыхе / Фото varosh

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Алкоголь на солнце

На курортах мужчины начинают употреблять спиртные напитки утром. Однако алкоголь и солнце – большая опасность. Стоит следить за здоровьем и избегать подобного.

Углеводы

Курорты, которые работают по системе "Все включено, это обычно пассивный отдых. Однако множество людей выбирают макароны, рис, булочки, бутерброды. Для того чтобы оставаться в форме, нужно или свести к минимуму употребление углеводы, оставив белок, овощи и фрукты, или же добавить хорошую физическую активность.

Самая болезненная ошибка – набрать гору еды и не съесть. Честно, мне хочется плакать, когда это вижу. Во-первых, это страшное неуважение к человеческому труду. Работники отеля – не рабы, хотя некоторые действительно так считают. Во-вторых, это ужасное неуважение к экологии и нашей планеты. В-третьих, большинство жителей планеты голодает,

– резюмировала Юлиана Эргешова.