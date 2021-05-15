Більшість людей роблять помилки, харчуючись за системою "Все включено". Про найтиповіші з них розповіла лікарка-дієтологиня Юліана Ергешова.
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Помилки під час харчування за системою All-inclusive
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Неповноцінний прийом їжі та багато солодощів натомість
Наприклад, за словами лікарки, людин їсть овочевий суп-пюре і десерт, який складається з кількох видів тістечок; або овочевий салат та лате з пончиками й т.д. Так харчуватися не варто.
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Замало води
Дуже мало людей п'ють чисту воду. Більшість обирає різноманітні коктейлі з цукровими сиропами, порошкові соки, колу або фанту, просто віскі.
Харчуватися потрібно правильно навіть на відпочинку / Фото varosh
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Алкоголь на сонці
На курортах чоловіки починають вживати спиртні напої зранку. Однак алкоголь і сонце – велика небезпека. Варто стежити за здоров'ям та уникати подібного.
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Вуглеводи
Курорти, які працюють за системою "Все включено, це зазвичай пасивний відпочинок. Однак безліч людей обирають макарони, рис, булочки, канапки. Для того щоб залишатися у формі, потрібно або звести до мінімуму вживання вуглеводів, залишивши білок, овочі та фрукти, або ж додати гарну фізичну активність.
Найбільша і найболючіша помилка – набрати гору їжі й не з'їсти. Чесно, я плакати хочу, коли це бачу. По-перше, це страшна неповага до людської праці. Працівники готелю – не раби, хоча дехто дійсно так вважає. По-друге, це жахлива неповага до екології та нашої планети. По-третє, більшість жителів планети голодує,
– резюмувала Юліана Ергешова.