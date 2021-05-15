Більшість людей роблять помилки, харчуючись за системою "Все включено". Про найтиповіші з них розповіла лікарка-дієтологиня Юліана Ергешова.

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Помилки під час харчування за системою All-inclusive

Неповноцінний прийом їжі та багато солодощів натомість

Наприклад, за словами лікарки, людин їсть овочевий суп-пюре і десерт, який складається з кількох видів тістечок; або овочевий салат та лате з пончиками й т.д. Так харчуватися не варто.

Замало води

Дуже мало людей п'ють чисту воду. Більшість обирає різноманітні коктейлі з цукровими сиропами, порошкові соки, колу або фанту, просто віскі.

Харчуватися потрібно правильно навіть на відпочинку / Фото varosh

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Алкоголь на сонці

На курортах чоловіки починають вживати спиртні напої зранку. Однак алкоголь і сонце – велика небезпека. Варто стежити за здоров'ям та уникати подібного.

Вуглеводи

Курорти, які працюють за системою "Все включено, це зазвичай пасивний відпочинок. Однак безліч людей обирають макарони, рис, булочки, канапки. Для того щоб залишатися у формі, потрібно або звести до мінімуму вживання вуглеводів, залишивши білок, овочі та фрукти, або ж додати гарну фізичну активність.

Найбільша і найболючіша помилка – набрати гору їжі й не з'їсти. Чесно, я плакати хочу, коли це бачу. По-перше, це страшна неповага до людської праці. Працівники готелю – не раби, хоча дехто дійсно так вважає. По-друге, це жахлива неповага до екології та нашої планети. По-третє, більшість жителів планети голодує,

– резюмувала Юліана Ергешова.