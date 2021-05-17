Важно следить за своим здоровьем и состоянием в комплексе. С чего нужно начать – рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Екатерина Павлова.

Читайте Вкусный и легкий ужин: 3 простых рецепта для тех, кто худеет

Я сторонник маленьких шагов для достижения больших результатов. Я против целей – с понедельника спорт каждый день, идеальное питание и иду на скрининг ко всем врачам. Такие цели изначально провальны, так как вы ставите себя в рамки жесткого стресса,

– отметила Павлова.

С чего начать путь к здоровью и молодости

1. Анализы

По словам врача, в первую очередь необходимо пройти обследование. Базовые анализы: общий анализ крови, ТТГ, витамин 25-(ОН)Д, ферритин, гликированный гемоглобин.

2. Другие медики

Следует посетить стоматолога и гинеколога.

3. Питание

Екатерина Павлова пояснила, что не нужно садиться на различные диеты. Важно сократить количество перекусов и следить за рационом. Следует убрать сахар, сладкие фрукты из рациона, а также полуфабрикаты и переработанное мясо (колбасы, сосиски и пр.). В то же время следует добавить много разноцветных овощей и употреблять больше белка.

Правильный подход к питанию позволит надольше сохранить молодость / Фото Pixabay

Интересно Питание по системе All-inclusive: типичные ошибки, которых следует избегать

4. Стресс

Когда человек находится в стрессе, это сказывается не только на самочувствии и здоровье, но и на внешнем виде. Для того чтобы избавиться от тревожности, нужно работать над собой. Способы есть разные – йога, молитва и пр. По словам врача, психотерапевт является одним из ключевых методов снятия стресса.

5. Гиподинамия

Гиподинамия – основа многих болезней старости, остеохондроза, саркопении мышц. Давайте гонять кровь! С чего начать – не работайте сидя. Приседайте каждые 20-30 минут работы. Гуляйте на свежем воздухе. Занимайтесь спортом в удовольствие, а не ради накачки попы и пресса,

– резюмировала Екатерина Павлова.