Тому потрібно відштовхуватися від конкретного випадку. Від чого залежить час останнього прийому їжі і й коли він все ж має бути – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Коли краще вечеряти

У жайворонків це може бути й знамените правило – вечеря до 18:00, совам же пізня вечеря о 19:00-20:00 вечора цілком дозволена,

– зазначила Боржемська.

Вона пояснила, що слід планувати вечерю так, щоб після неї до сну залишалося ще 3-4 години. Крім того, останній прийом їжі має бути легким.

Фітнес-тренерка уточнила, що це не означає, що їжі повинно бути мало. Просто вечеря має бути правильною, а саме – складатися з певних продуктів.

Підбирайте для вечері легкі продукти й уникайте фастфуду / Фото Pixabay

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Максимум білка й клітковини, мінімум жирів і відсутність вуглеводів – це правильна вечеря. У деяких випадках допускаються й вуглеводи на вечерю – це залежить від ваших енерговитрат протягом дня, а також від раціону протягом перших двох прийомів їжі,

– уточнила Марина Боржемська.

Риба й овочевий салат – відмінний варіант для вечері / Фото Pixabay

Крім того, важливо стежити за підбором продуктів для вечері, якщо ви хочете позбавитися від зайвої ваги.