Поэтому нужно отталкиваться от конкретного случая. От чего зависит время последнего приема пищи и когда он все же должен быть – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Когда лучше ужинать
У жаворонков это может быть и знаменитое правило – ужин до 18:00, совам же поздний ужин в 19:00-20:00 вечера вполне разрешен,
– отметила Боржемская.
Она пояснила, что следует планировать ужин так, чтобы после него до сна оставалось еще 3-4 часа. Кроме того, последний прием пищи должен быть легким.
Фитнес-тренер уточнила, что это не означает, что еды должно быть мало. Просто ужин должен быть правильным, а именно – состоять из определенных продуктов.
Подбирайте для ужина легкие продукты и избегайте фастфуда / Фото Pixabay
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Максимум белка и клетчатки, минимум жиров и отсутствие углеводов – это ПП-ужин. В некоторых случаях допускаются и углеводы на ужин – это зависит от ваших энергозатрат в течение дня, а также от рациона в течение первых двух приемов пищи,
– уточнила Марина Боржемская.
Рыба и овощной салат – отличный вариант для ужина / Фото Pixabay
Кроме того, важно следить за подбором продуктов для ужина, если вы хотите избавиться от лишнего веса.