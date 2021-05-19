Поэтому нужно отталкиваться от конкретного случая. От чего зависит время последнего приема пищи и когда он все же должен быть – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Когда лучше ужинать

У жаворонков это может быть и знаменитое правило – ужин до 18:00, совам же поздний ужин в 19:00-20:00 вечера вполне разрешен,

– отметила Боржемская.

Она пояснила, что следует планировать ужин так, чтобы после него до сна оставалось еще 3-4 часа. Кроме того, последний прием пищи должен быть легким.

Фитнес-тренер уточнила, что это не означает, что еды должно быть мало. Просто ужин должен быть правильным, а именно – состоять из определенных продуктов.

Подбирайте для ужина легкие продукты и избегайте фастфуда / Фото Pixabay

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Максимум белка и клетчатки, минимум жиров и отсутствие углеводов – это ПП-ужин. В некоторых случаях допускаются и углеводы на ужин – это зависит от ваших энергозатрат в течение дня, а также от рациона в течение первых двух приемов пищи,

– уточнила Марина Боржемская.

Рыба и овощной салат – отличный вариант для ужина / Фото Pixabay

Кроме того, важно следить за подбором продуктов для ужина, если вы хотите избавиться от лишнего веса.