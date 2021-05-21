Однако такой вариант имеет свои нюансы и подходит далеко не всем. Подробнее рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Интервальное голодание – это такая система питания, когда есть можно в определенное время, так называемое "пищевое окно". В остальное время допускается только питье,

– отметила Медушкина.

Какие схемы интервального голодания существуют

16 часов голодания и 8 – для приема пищи;

14 часов голода и 10 часов – для приема пищи;

1 прием пищи в день.

Майкл Мосли, автор книги The fast diet, предлагает 5 дней в неделю есть все, что душе угодно, а 2 дня ограничивать потребление калорий не более 500. Причиной всеобщего помешательства на этой диете стала Нобелевская премия, выданная японцу Есинори Осуми за исследование процесса аутофагии – Осуми доказал, что когда клетка "голодна", она интенсивно уничтожает старые, поврежденные белки, используя их в качестве энергии. Вот только исследование свое Есинори проводил на пекарских дрожжах,

– рассказала фитнес-эксперт.

Питание должно быть правильным и разнообразным / Фото Pixabay

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Она пояснила, что все калории сложно вместить в 3 приема пищи, поэтому человек по факту садится на низкокалорийную диету, что приводит к негативным последствиям. В частности, происходит потеря мышечной массы, сбой работы эндокринной системы и замедляется обмен веществ.

Нутрициолог подчеркнула, что интервальное голодание не учит менять образ жизни, поэтому увидев нужную цифру на весах, человек возвращается к своему прежнему весу.

Кроме того, интервальное голодание не подходит тем, кто по вечерам занимается спортом, ведь тренировки на голодный желудок опасны.

Результаты похудевших на ИГ ничем не отличаются от тех, кто ест в пределах своей калорийности сбалансировано в течение дня. Может, кому-то она и подходит. Но лично я для себя и своих клиентов сказала этой системе нет,

– резюмировала Екатерина Медушкина.