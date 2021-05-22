Для того чтобы привести себя в форму до лета, следует придерживаться двух рекомендаций. Ими поделилась эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Совсем скоро лето! Подготовила для вас 2 простых совета, которые помогут встретить пляжный сезон во всей красе, а также поддерживать себя в форме круглый год,
– отметила Кален.
1. Упражнения
По словам эксперта, доказано, что всего несколько упражнений утром позволят находиться в отличном настроении в течение дня и меньше реагировать на соблазнительный вид пищи.
Какие упражнения выполнять
- Планка (укрепляет мышцы торса, рук и ног).
- Приседания (3 подхода по 10 раз).
Именно тренировки помогут оставаться в тонусе, повысить упругость кожи и ускорить метаболизм.
Тренировки нужны для упругости кожи / Фото Pixabay
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2. Питьевой режим
Вода является важнейшим компонентом при похудении. Она выводит из организма шлаки и токсины, ускоряет метаболизм и поддерживает водный баланс. В среднем необходимо выпивать 1,5-2 литра воды ежедневно, однако следует помнить, что все индивидуально. Рекомендуется пить воду по жажде.
В день рекомендуется выпивать 1,5-2 литра воды / Фото Pixabay