Важно питаться сбалансировано и разнообразно. Какие 5 пунктов помогут всегда хорошо выглядеть рассказала нутрициолог Ольга Усенко.

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Можно было бы написать: не переедай, держи режим, кушай все с овощами, не ешь на ночь… Но это все понятно и так. С позиции опыта и огромного количества практики я пришла к выводу, что есть важные методы и есть очень важные,

– отметила Усенко.

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Интервал между ужином и завтраком должен составлять не менее 12 часов. По словам нутрициолога, это позволит контролировать количество еды в течение дня, а также сократить калории. Кроме того, такой подход хорошо влияет на пищеварительный процесс. День должен начинаться с белковой пищи. Поэтому на завтрак употребляем яйца, творог, сырники, запеканки, сыр, рыбу. Также можно добавить хлеб или хлебцы.

Ольга Усенко уточнила, что белковая еда на завтрак позволяет надолго насытиться и оставить углеводы на обед.

На завтрак выбирайте белковую пищу / Фото Pixabay

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Откажитесь от соусов и различных заправок. Можно использовать растительное масло, натуральные специи, лимонный сок или греческий йогурт. Если хочется наесться до "полного живота", выбирайте овощи и фрукты. Употребляя спиртные напитки, старайтесь ничего не есть. Алкоголь вызывает аппетит, это приводит к перееданию.

Когда очень хочется есть – выбирайте овощи и фрукты / Фото Pixabay

Это те правила, которые ты можешь легко внедрить в свою жизнь и твой результат будет в разы стабильнее,

– резюмировала нутрициолог.