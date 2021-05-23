Важливо харчуватися збалансовано й різноманітно. Які 5 пунктів допоможуть завжди добре виглядати розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.

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Можна було б написати: не переїдай, тримай режим, їж все з овочами, не їж на ніч... Але це все зрозуміло й так. З позиції досвіду та величезної кількості практики я прийшла до висновку, що є важливі методи і є дуже важливі,

– зазначила Усенко.

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Інтервал між вечерею та сніданком повинен становити не менше 12 годин. За словами нутриціологині, це дозволить контролювати кількість їжі протягом дня, а також скоротити кількість калорій. Крім того, такий підхід добре впливає на травний процес. День має починатися з білкової їжі. Тому на сніданок вживаємо яйця, сир, сирники, запіканки, сир, рибу. Також можна додати хліб чи хлібці.

Ольга Усенко уточнила, що білкова їжа на сніданок дозволяє надовго насититися й залишити вуглеводи на обід.

На сніданок вибирайте білкову їжу​ / Фото Pixabay

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Відмовтеся від соусів і різних заправок. Можна використовувати рослинну олію, натуральні спеції, лимонний сік чи грецький йогурт. Якщо хочеться наїстися "повного живота", вибирайте овочі та фрукти. Вживаючи спиртні напої, намагайтеся нічого не їсти. Алкоголь викликає апетит, це призводить до переїдання.

Коли дуже хочеться їсти – вибирайте овочі та фрукти / Фото Pixabay

Це ті правила, які ти можеш легко додати у своє життя, і твій результат буде значно стабільнішим,

– резюмувала нутриціологиня.