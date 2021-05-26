У цей період в раціон потрібно додати в раціон правильні продукти. Які саме – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Після довгої зими влітку організму потрібні вітаміни й мінерали. Тим більше, що літо – це час свіжих і смачних овочів, фруктів та зелені,

– зазначила Кален.

Які продукти їсти влітку

Щавель, шпинат, салат, капуста, спаржа, огірки, селера, кріп і петрушка – продукти, які найбільш насичені корисними речовинами. Їх можна їсти як у сирому вигляді, так і готувати.

Овочі дозволяють урізноманітнити раціон, нормалізувати роботу травної системи й забезпечити організм потрібними вітамінами. Вони насичені клітковиною, амінокислотами та мінералами.

Овочі й фрукти можна вживати в будь-якому вигляді / Фото Pixabay

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Помідори, редис, баклажани, огірки, цукіні – продукти, які не варто ігнорувати влітку. Олена Кален уточнила, що особливість цих овочів полягає в їхній низькій калорійності й низькому глікемічному індексі.

Крім того, вони містять багато клітковини, що дозволяє надовго отримати відчуття насичення. Також вони сприяють запуску обмінних процесів і покращують імунні реакції.

Постійне надходження клітковини забезпечує нормальну роботу кишечника. Харчові волокна не перетравлюються, тому сприяють його перистальтиці та просуванню харчової грудки й залишків їжі, тим самим очищаючи кишечник від шлаків, які в ньому скупчилися. Клітковина також є джерелом харчування для бактерій, що живуть в кишечнику, що сприяє зростанню нормальної мікрофлори,

– уточнила вона.