Все залежить від конкретної крупи, способу її приготування, порції та часу вживання. Коли краще їсти каші, навіщо, які та з чим – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Коли, з чим, і навіщо їсти каші

Важливо розуміти, що вуглеводи бувають складні й прості чи швидкі. Швидкі вуглеводи – солодкі фрукти, торти, цукерки, і такі каші, як манка, макарони з 1-го сорту борошна, пластівці швидкого приготування, білий рис – швидко засвоюються. Підвищують рівень цукру в крові й надалі швидко розпалюють апетит. Через це ми поправляємося. Тому не варто їх вживати. Або ж споживати їх вкрай рідко,

– зазначила Боржемська.

До повільних вуглеводів відносяться: пшенична, булгур, нешліфований рис, пшонка, ячна, перлова, гречана, кіноа, вівсяна крупа. На їх перетравлення організм витрачає багато енергії. Крім того, складні вуглеводи дають відчуття насичення й заряд на тривалий час.

Фітнес-тренерка пояснила, що перераховані каші також цілюще впливають на травлення.

Гречка належить до повільних вуглеводів / Фото Pixabay

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Коли їсти каші та з чим

Ідеальний час для вживання каш – ранок або обід. Їсти крупи можна щодня. До них можна додати білки. Наприклад, це може бути гречка з кроликом або рибою, рис з куркою чи морепродуктами.

Фітнес-тренерка рекомендує перед приготуванням замочувати каші на кілька годин. Під час варіння крупу не слід розварювати.

Якщо ви стежите за фігурою, слід відмовитися від каш швидкого приготування.​

Білий рис не рекомендується їсти часто / Фото Pixabay

Таку кашу, як вівсяна крупа, ви можете їсти 1-2 рази на тиждень на сніданок 50 грамів у сухому вигляді. Не рекомендуємо їсти каші на вечерю. Пам'ятайте, каші їсти дуже важливо й потрібно, якщо ви перестанете споживати каші, чекайте в гості вечірні обжерливості та почуття втоми, дикого голоду, зривів на цукерки,

– резюмувала Марина Боржемська.